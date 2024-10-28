В центре Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 миллион рублей. Двухкомнатные апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Макаровский». Объявление появилось на сайте «Авито».
«Квартира находится на 16-м этаже, откуда открывается шикарный вид на центральный Екатеринбург. Ремонт квартиры выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в стиле неоклассики с использованием дорогостоящих материалов», — говорится в объявлении.
По словам продавца, в стоимость квартиры входит весь интерьер и бытовая техника. В их числе: кухонный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной панелью, СВЧ-печью, посудомоечной машиной из Германии, шведская стиральная система с сушкой Asko, кондиционер, гардеробная система в спальне и коридоре, кровать, премиальные диваны мануфактуры братьев Баженовых и оконный текстиль. Но в стоимость жилья не входит место в подземном паркинге.
Площадь квартиры — 136 квадратных метров. Она выполнена по евростандарту, в котором гостиная соединена с кухней. Один кв. м. обойдется в 889 706 рублей. В жилплощади сделаны панорамные окна и теплые полы.
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В центре Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 миллион рублей. Двухкомнатные апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Макаровский». Объявление появилось на сайте «Авито». «Квартира находится на 16-м этаже, откуда открывается шикарный вид на центральный Екатеринбург. Ремонт квартиры выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в стиле неоклассики с использованием дорогостоящих материалов», — говорится в объявлении. По словам продавца, в стоимость квартиры входит весь интерьер и бытовая техника. В их числе: кухонный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной панелью, СВЧ-печью, посудомоечной машиной из Германии, шведская стиральная система с сушкой Asko, кондиционер, гардеробная система в спальне и коридоре, кровать, премиальные диваны мануфактуры братьев Баженовых и оконный текстиль. Но в стоимость жилья не входит место в подземном паркинге. Площадь квартиры — 136 квадратных метров. Она выполнена по евростандарту, в котором гостиная соединена с кухней. Один кв. м. обойдется в 889 706 рублей. В жилплощади сделаны панорамные окна и теплые полы.