В элитном ЖК Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 млн рублей. Фото

В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 121 млн рублей

29 октября 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

Квартира находится на 16-м этаже и имеет вид на центр города (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 миллион рублей. Двухкомнатные апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Макаровский». Объявление появилось на сайте «Авито». «Квартира находится на 16-м этаже, откуда открывается шикарный вид на центральный Екатеринбург. Ремонт квартиры выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в стиле неоклассики с использованием дорогостоящих материалов», — говорится в объявлении. По словам продавца, в стоимость квартиры входит весь интерьер и бытовая техника. В их числе: кухонный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной панелью, СВЧ-печью, посудомоечной машиной из Германии, шведская стиральная система с сушкой Asko, кондиционер, гардеробная система в спальне и коридоре, кровать, премиальные диваны мануфактуры братьев Баженовых и оконный текстиль. Но в стоимость жилья не входит место в подземном паркинге. Площадь квартиры — 136 квадратных метров. Она выполнена по евростандарту, в котором гостиная соединена с кухней. Один кв. м. обойдется в 889 706 рублей. В жилплощади сделаны панорамные окна и теплые полы. Квартира выполнена в светлых тонах сайт «Авито» Фото: В комплекте идет вся мебель и кухонный гарнитур сайт «Авито» Фото: Площадь апартаментов 136 квадратных метров сайт «Авито» Фото: В спальне и коридоре есть гардероб сайт «Авито» Фото: Гостиная в квартире соединена с кухней сайт «Авито» Фото: Из панорамных окон открывается вид на центр Екатеринбурга сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 миллион рублей. Двухкомнатные апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Макаровский». Объявление появилось на сайте «Авито». «Квартира находится на 16-м этаже, откуда открывается шикарный вид на центральный Екатеринбург. Ремонт квартиры выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в стиле неоклассики с использованием дорогостоящих материалов», — говорится в объявлении. По словам продавца, в стоимость квартиры входит весь интерьер и бытовая техника. В их числе: кухонный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной панелью, СВЧ-печью, посудомоечной машиной из Германии, шведская стиральная система с сушкой Asko, кондиционер, гардеробная система в спальне и коридоре, кровать, премиальные диваны мануфактуры братьев Баженовых и оконный текстиль. Но в стоимость жилья не входит место в подземном паркинге. Площадь квартиры — 136 квадратных метров. Она выполнена по евростандарту, в котором гостиная соединена с кухней. Один кв. м. обойдется в 889 706 рублей. В жилплощади сделаны панорамные окна и теплые полы.