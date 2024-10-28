28 октября 2024

В элитном ЖК Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 млн рублей. Фото

В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 121 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Макаровский". Екатеринбург, жк макаровский, макаровский жк
Квартира находится на 16-м этаже и имеет вид на центр города (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 миллион рублей. Двухкомнатные апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Макаровский». Объявление появилось на сайте «Авито».

«Квартира находится на 16-м этаже, откуда открывается шикарный вид на центральный Екатеринбург. Ремонт квартиры выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в стиле неоклассики с использованием дорогостоящих материалов», — говорится в объявлении.

По словам продавца, в стоимость квартиры входит весь интерьер и бытовая техника. В их числе: кухонный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной панелью, СВЧ-печью, посудомоечной машиной из Германии, шведская стиральная система с сушкой Asko, кондиционер, гардеробная система в спальне и коридоре, кровать, премиальные диваны мануфактуры братьев Баженовых и оконный текстиль. Но в стоимость жилья не входит место в подземном паркинге.

Площадь квартиры — 136 квадратных метров. Она выполнена по евростандарту, в котором гостиная соединена с кухней. Один кв. м. обойдется в 889 706 рублей. В жилплощади сделаны панорамные окна и теплые полы.

Квартира выполнена в светлых тонах
Квартира выполнена в светлых тонах
Фото:
В комплекте идет вся мебель и кухонный гарнитур
В комплекте идет вся мебель и кухонный гарнитур
Фото:
Площадь апартаментов 136 квадратных метров
Площадь апартаментов 136 квадратных метров
Фото:
В спальне и коридоре есть гардероб
В спальне и коридоре есть гардероб
Фото:
Гостиная в квартире соединена с кухней
Гостиная в квартире соединена с кухней
Фото:
Из панорамных окон открывается вид на центр Екатеринбурга
Из панорамных окон открывается вид на центр Екатеринбурга
Фото:

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В центре Екатеринбурга продают белоснежную квартиру за 121 миллион рублей. Двухкомнатные апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Макаровский». Объявление появилось на сайте «Авито». «Квартира находится на 16-м этаже, откуда открывается шикарный вид на центральный Екатеринбург. Ремонт квартиры выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в стиле неоклассики с использованием дорогостоящих материалов», — говорится в объявлении. По словам продавца, в стоимость квартиры входит весь интерьер и бытовая техника. В их числе: кухонный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной панелью, СВЧ-печью, посудомоечной машиной из Германии, шведская стиральная система с сушкой Asko, кондиционер, гардеробная система в спальне и коридоре, кровать, премиальные диваны мануфактуры братьев Баженовых и оконный текстиль. Но в стоимость жилья не входит место в подземном паркинге. Площадь квартиры — 136 квадратных метров. Она выполнена по евростандарту, в котором гостиная соединена с кухней. Один кв. м. обойдется в 889 706 рублей. В жилплощади сделаны панорамные окна и теплые полы.
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