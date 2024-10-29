Цены не сдержать: какие товары подорожают в 2025 году

В 2025 году цены на продукты в России могут вырасти на 8-20% из-за высокой инфляции, повышения ключевой ставки и производственных и транспортных расходов. Например, цены на молоко могут вырасти до 15%, на фрукты и овощи — до 20%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.
«В частности, согласно прогнозам, средняя стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, что на 10-15% выше нынешних значений. Мясные изделия также подвержены росту: говядина — до 700-800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина — до 500-600 рублей за килограмм (рост на 10%)», — заявил Леер. Его слова передает «Прайм».
Также Артур Леер отметил, что цены на фрукты и овощи могут вырасти на 15-20% в случае, если в России будет дефицит импорта этих продуктов. Так, средняя стоимость помидор за килограмм может вырасти до 150 рублей, картофеля — до 40 рублей.
Кроме того, в 2025 году аналитики прогнозируют повышение цен не только на продовольственные товары, но и на одежду, обувь. Повышение цен может произойти на фоне ухудшения экономической обстановки и введения новых мер по ужесточению денежно-кредитной политики Центральным банком России. Вследствие этого даже бюджетные марки товаров могут перейти в категорию товаров средней ценовой категории. Цены на импортные товары возрастут по аналогичным причинам и в той же пропорции.
В 2025 году в отношении ЖКХ ожидается новая индексация тарифов, предписанная законодательством. Это также приведет к увеличению доли расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете россиян. Стоимость услуг холодного и горячего водоснабжения, отопления, газа и электроэнергии увеличится примерно на 10-12%. Обычно индексация происходит раз в год, летом, но в некоторых случаях она может происходить чаще, в зависимости от экономической ситуации.
Касательно стоимости проезда в общественном транспорте: она также подвергнется индексации. Это в большей степени затронет крупные города, как уточняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, тарифы на проезд в крупных городах могут увеличиться на 7-10%, при этом в небольших населенных пунктах поднятие цен будет менее ощутимым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.