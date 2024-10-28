28 октября 2024

Бывшим вице-губернаторам ХМАО дали месяц на выселение из служебного жилья. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока бывшие топ-чиновники югорского правительства пакуют чемоданы, новички ждут свободных квартир в гостинице
Пока бывшие топ-чиновники югорского правительства пакуют чемоданы, новички ждут свободных квартир в гостинице Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Бывшим вице-губернаторам ХМАО дали месяц на выселение из служебного жилья. Новые замы и главы окружных департаментов, переехавшие на работу в Ханты-Мансийск из Тюмени, временно живут в гостинице «Олимпийская». В ближайшей перспективе им должны быть выделены служебные квартиры, сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте региона.

«У высокопоставленных чиновников из Югры, которые не вошли в новый состав правительства, есть месяц на то, чтобы собрать вещи и съехать из занимаемого жилья. Затем эти квартиры будут переданы новичкам в правительстве. Новые замы живут пока в „Олимпийской“», — рассказал инсайдер.

На сайте гостиницы невозможно забронировать номер. Гостиница находится в фонде подведомственного правительству ХМАО учреждения «Юграмегаспорт».

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Губернатор Югры Руслан Кухарук обновил состав правительства региона 14 октября. В кабмине пять новых вице-губернаторов и три директора департаментов.

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Бывшим вице-губернаторам ХМАО дали месяц на выселение из служебного жилья. Новые замы и главы окружных департаментов, переехавшие на работу в Ханты-Мансийск из Тюмени, временно живут в гостинице «Олимпийская». В ближайшей перспективе им должны быть выделены служебные квартиры, сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте региона. «У высокопоставленных чиновников из Югры, которые не вошли в новый состав правительства, есть месяц на то, чтобы собрать вещи и съехать из занимаемого жилья. Затем эти квартиры будут переданы новичкам в правительстве. Новые замы живут пока в „Олимпийской“», — рассказал инсайдер. На сайте гостиницы невозможно забронировать номер. Гостиница находится в фонде подведомственного правительству ХМАО учреждения «Юграмегаспорт». В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Губернатор Югры Руслан Кухарук обновил состав правительства региона 14 октября. В кабмине пять новых вице-губернаторов и три директора департаментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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