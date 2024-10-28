Бывшим вице-губернаторам ХМАО дали месяц на выселение из служебного жилья. Новые замы и главы окружных департаментов, переехавшие на работу в Ханты-Мансийск из Тюмени, временно живут в гостинице «Олимпийская». В ближайшей перспективе им должны быть выделены служебные квартиры, сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте региона.
«У высокопоставленных чиновников из Югры, которые не вошли в новый состав правительства, есть месяц на то, чтобы собрать вещи и съехать из занимаемого жилья. Затем эти квартиры будут переданы новичкам в правительстве. Новые замы живут пока в „Олимпийской“», — рассказал инсайдер.
На сайте гостиницы невозможно забронировать номер. Гостиница находится в фонде подведомственного правительству ХМАО учреждения «Юграмегаспорт».
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Губернатор Югры Руслан Кухарук обновил состав правительства региона 14 октября. В кабмине пять новых вице-губернаторов и три директора департаментов.
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