В США спустя 142 года извинились за разрушение деревни на Аляске

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В 1882 году морские пехотинцы США высадились в деревне Ангун, подожгли дома и уничтожили запасы провизии
В 1882 году морские пехотинцы США высадились в деревне Ангун, подожгли дома и уничтожили запасы провизии Фото:

Военно-морские силы (ВМС) США извинились за нападение на населенный пункт Ангун, который расположен на юго-востоке Аляски. Обстрел и поджог деревни были совершены 26 октября в 1882 году. Об этом пишет издание Associated Press.

«Командующий северо-западным регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато извинился во время церемонии памяти жертв атаки, отметив, что причиненные страдания местным жителям признаются американскими силами», — пишет агентство. Автор статьи подчеркивает, что потомки жителей Ангуна получили в качестве компенсации 90 тысяч долларов еще в 1973 году. Однако перед ними никто так и не извинился. 

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Военно-морские силы (ВМС) США извинились за нападение на населенный пункт Ангун, который расположен на юго-востоке Аляски. Обстрел и поджог деревни были совершены 26 октября в 1882 году. Об этом пишет издание Associated Press. «Командующий северо-западным регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато извинился во время церемонии памяти жертв атаки, отметив, что причиненные страдания местным жителям признаются американскими силами», — пишет агентство. Автор статьи подчеркивает, что потомки жителей Ангуна получили в качестве компенсации 90 тысяч долларов еще в 1973 году. Однако перед ними никто так и не извинился. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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