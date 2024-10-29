В США спустя 142 года извинились за разрушение деревни на Аляске

Военно-морские силы (ВМС) США извинились за нападение на населенный пункт Ангун, который расположен на юго-востоке Аляски. Обстрел и поджог деревни были совершены 26 октября в 1882 году. Об этом пишет издание Associated Press.
«Командующий северо-западным регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато извинился во время церемонии памяти жертв атаки, отметив, что причиненные страдания местным жителям признаются американскими силами», — пишет агентство. Автор статьи подчеркивает, что потомки жителей Ангуна получили в качестве компенсации 90 тысяч долларов еще в 1973 году. Однако перед ними никто так и не извинился.
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