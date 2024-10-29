Украинский экс-министр задолжал России 5,7 миллиона рублей

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Рудьковский бросил камень в российское посольство в Киеве в 2014 году, за что был осужден
Рудьковский бросил камень в российское посольство в Киеве в 2014 году, за что был осужден Фото:

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский должен России более 5,7 миллиона рублей. Сумма долга связана с ущербом, причиненным в результате преступления, следует из официальных документов.

«Бывший украинский чиновник Николай Рудьковский задолжал в России пять миллионов 750 тысяч 12 рублей», — передает РИА Новости. Долг возник в связи с инцидентом, произошедшим 14 июня 2014 года, когда радикалы атаковали российское посольство в Киеве яйцами и камнями.

Тогда Рудьковский, будучи депутатом Верховной рады, также принял участие в нападении, кинув камень в сторону посольства, после чего скрылся с места событий. Отмечается, что причиненный ущерб оценивается почти в 14 миллионов рублей.

В мае 2016 года он был заочно арестован, а в октябре 2018 года задержан на территории России. Спустя год суд вынес ему приговор в виде лишения свободы. На судебном заседании Рудьковский принес извинения за свои действия, заявив, что действовал под давлением присутствующей толпы.

Рудьковский известен как бывший министр транспорта Украины и народный депутат. Его имя неоднократно фигурировало в списках самых богатых людей страны.

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Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский должен России более 5,7 миллиона рублей. Сумма долга связана с ущербом, причиненным в результате преступления, следует из официальных документов. «Бывший украинский чиновник Николай Рудьковский задолжал в России пять миллионов 750 тысяч 12 рублей», — передает РИА Новости. Долг возник в связи с инцидентом, произошедшим 14 июня 2014 года, когда радикалы атаковали российское посольство в Киеве яйцами и камнями. Тогда Рудьковский, будучи депутатом Верховной рады, также принял участие в нападении, кинув камень в сторону посольства, после чего скрылся с места событий. Отмечается, что причиненный ущерб оценивается почти в 14 миллионов рублей. В мае 2016 года он был заочно арестован, а в октябре 2018 года задержан на территории России. Спустя год суд вынес ему приговор в виде лишения свободы. На судебном заседании Рудьковский принес извинения за свои действия, заявив, что действовал под давлением присутствующей толпы. Рудьковский известен как бывший министр транспорта Украины и народный депутат. Его имя неоднократно фигурировало в списках самых богатых людей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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