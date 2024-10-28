28 октября 2024

В Курганской области похоронили ветерана ВОВ, воевавшего на Ленинградском фронте

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Похороны ветерана прошли в Частоозерском округе
Похороны ветерана прошли в Частоозерском округе Фото:

В курганском селе Новотроицкое Частоозерского округа прошло траурное мероприятие, посвященное прощанию с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Федоровичем Зенцовым. На митинге присутствовали значимые общественные и государственные деятели, которые выразили свои соболезнования родным и близким, пишет администрация округа.

«Воевал на Ленинградском фронте в составе 125 стрелкового полка, с ноября 1943 года по октябрь 1944 года. Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью „За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“, юбилейными медалями», — говорится в сообщении в группе округа в соцсети «ВКонтакте».

На церемонии прощания глава Частоозерского муниципального округа Петр Перепечин поделился своими мыслями: «Николай Федорович был человеком необычайной доблести и мужества, его жизненный путь и героическая служба на фронте останутся в наших сердцах навсегда», — отметил он в своем выступлении.

Николай Федорович Зенцов родился в селе Новотроицкое и после войны вернулся туда, чтобы продолжить мирную жизнь. Он ушел на фронт в 1943 году и служил на Ленинградском фронте, где был тяжело ранен. За свои заслуги он был награжден орденом Отечественной войны 1 степени и другими медалями. Ветеран прожил долгую жизнь, посвятив ее семье и работе в колхозе.

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В курганском селе Новотроицкое Частоозерского округа прошло траурное мероприятие, посвященное прощанию с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Федоровичем Зенцовым. На митинге присутствовали значимые общественные и государственные деятели, которые выразили свои соболезнования родным и близким, пишет администрация округа. «Воевал на Ленинградском фронте в составе 125 стрелкового полка, с ноября 1943 года по октябрь 1944 года. Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью „За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“, юбилейными медалями», — говорится в сообщении в группе округа в соцсети «ВКонтакте». На церемонии прощания глава Частоозерского муниципального округа Петр Перепечин поделился своими мыслями: «Николай Федорович был человеком необычайной доблести и мужества, его жизненный путь и героическая служба на фронте останутся в наших сердцах навсегда», — отметил он в своем выступлении. Николай Федорович Зенцов родился в селе Новотроицкое и после войны вернулся туда, чтобы продолжить мирную жизнь. Он ушел на фронт в 1943 году и служил на Ленинградском фронте, где был тяжело ранен. За свои заслуги он был награжден орденом Отечественной войны 1 степени и другими медалями. Ветеран прожил долгую жизнь, посвятив ее семье и работе в колхозе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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