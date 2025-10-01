Экс-главе департамента АПК Кургана Сергею Борисову прочат переезд в ХМАО из-за усиления команды югорского деппрома. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Это назначение поддержит деппром. Его директор Виктор Гамузов до перехода в югорский кабмин сначала был вице-мэром югорского Урая по внуполу, а в Тюмени руководил департаментом экономики — то есть, работает не совсем по своему профилю. Несмотря на юридическое образование директора, в деппроме и югорском кабмине в целом наблюдается дефицит экономистов и специалистов по инвестициям», — отмечает инсайдер.
Ранее в Кургане сообщали, что Борисов покинул пост «по семейным обстоятельствам». «Однако похоже, что в Югре ему сделали более интересное предложение. С учетом того, что для чиновника такое назначение — фактическое понижение, вероятно, речь шла об уровне оплаты и надбавке за работу в условиях Крайнего Севера», — предполагает информатор.
Деппром и инвестиционный блок правительства ХМАО курирует замгубернатор Наталья Огородникова, и Борисов серьезно усилит ее команду. Ранее в деппроме появился еще один тюменский аграрий, финансист Алексей Зорин.
Борисов не ответил на звонки журналистов URA.RU, в телефонном справочнике кабмина пока нет его фамилии. Комментарий властей ХМАО ожидается.
