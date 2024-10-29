Над российскими регионами за ночь сбили семь украинских беспилотников

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Дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом заявляют в Минобороны РФ. 

«На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — следует из официального сообщения

Ведомство уточняет, что по два БПЛА были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.

Сутками ранее ВСУ атаковали два спиртзавода в Воронежской области. Были ранены двое работников. 

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом заявляют в Минобороны РФ.  «На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — следует из официального сообщения.  Ведомство уточняет, что по два БПЛА были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. Сутками ранее ВСУ атаковали два спиртзавода в Воронежской области. Были ранены двое работников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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