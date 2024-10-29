Над российскими регионами за ночь сбили семь украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом заявляют в Минобороны РФ.
«На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — следует из официального сообщения.
Ведомство уточняет, что по два БПЛА были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.
Сутками ранее ВСУ атаковали два спиртзавода в Воронежской области. Были ранены двое работников.
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