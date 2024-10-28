28 октября 2024

Тюмень накроет снежная буря. Скрин

В Тюмени с 1 по 3 ноября ожидается снежная буря
© Служба новостей «URA.RU»
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Обильный снегопад в Тюмени будет сопровождаться сильным ветром
Обильный снегопад в Тюмени будет сопровождаться сильным ветром Фото:

К пятнице, 1 ноября, в Тюмени начнется снежная буря, которая продлится три дня. Об этом сообщает прогноз метеорологического ресурса Gismeteo.

«В пятницу, 1 ноября, в Тюмень придут обильные осадки. Они будут сопровождаться ветром скоростью до 16 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Уточняется, что осадки придут сначала в виде дождя. Однако в течение двух суток дождь перейдет в снег. При этом температура будет понижаться и в ночное время опустится ниже нулевой отметки.

Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
Фото:

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К пятнице, 1 ноября, в Тюмени начнется снежная буря, которая продлится три дня. Об этом сообщает прогноз метеорологического ресурса Gismeteo. «В пятницу, 1 ноября, в Тюмень придут обильные осадки. Они будут сопровождаться ветром скоростью до 16 метров в секунду», — говорится в прогнозе. Уточняется, что осадки придут сначала в виде дождя. Однако в течение двух суток дождь перейдет в снег. При этом температура будет понижаться и в ночное время опустится ниже нулевой отметки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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