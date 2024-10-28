Обильный снегопад в Тюмени будет сопровождаться сильным ветром
К пятнице, 1 ноября, в Тюмени начнется снежная буря, которая продлится три дня. Об этом сообщает прогноз метеорологического ресурса Gismeteo.
«В пятницу, 1 ноября, в Тюмень придут обильные осадки. Они будут сопровождаться ветром скоростью до 16 метров в секунду», — говорится в прогнозе.
Уточняется, что осадки придут сначала в виде дождя. Однако в течение двух суток дождь перейдет в снег. При этом температура будет понижаться и в ночное время опустится ниже нулевой отметки.
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
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