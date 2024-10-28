28 октября 2024

Челябинские застройщики из-за низкого спроса на жилье предлагают скидки

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в новостройках со скидками застройщики стали предлагать из-за низкого спроса на жилье
Квартиры в новостройках со скидками застройщики стали предлагать из-за низкого спроса на жилье Фото:

Застройщики с середины октября 2024 года начали предлагать новые квартиры со скидками от 10%. Это связано с низким спросом на новое жилье, а также с высоким числом нераспроданного жилья в новостройках. Об этом URA. RU 28 октября рассказал руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов.

«В Челябинске сейчас идет тенденция к снижению стоимости новых квартир. Застройщики предлагают покупателям дисконт в размере 10%, причем также действуют и различные акции на новое жилье. Это касается типовых квартир в новостройках», — сообщил Молчанов.

Также Молчанов отметил, что челябинцы, которые сейчас приходят покупать квартиры, очень сильно торгуются, поэтому как продавцы на вторичном рынке, так и застройщики, желая поскорее продать объект, идут на уступки. На данный момент застройщики готовы предложить скидки в размере 10% и различные акции. В свою очередь собственники квартир на вторичном рынке при условии покупки жилья за наличный расчет предлагают скидки в размере 30%.

При этом цены на объекты в городе начали постепенно расти. По данным Росстата, на данный момент средняя стоимость типовых квартир эконом-класса в новостройках составляет 94 тысячи рублей за квадратный метр.

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Застройщики с середины октября 2024 года начали предлагать новые квартиры со скидками от 10%. Это связано с низким спросом на новое жилье, а также с высоким числом нераспроданного жилья в новостройках. Об этом URA. RU 28 октября рассказал руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «В Челябинске сейчас идет тенденция к снижению стоимости новых квартир. Застройщики предлагают покупателям дисконт в размере 10%, причем также действуют и различные акции на новое жилье. Это касается типовых квартир в новостройках», — сообщил Молчанов. Также Молчанов отметил, что челябинцы, которые сейчас приходят покупать квартиры, очень сильно торгуются, поэтому как продавцы на вторичном рынке, так и застройщики, желая поскорее продать объект, идут на уступки. На данный момент застройщики готовы предложить скидки в размере 10% и различные акции. В свою очередь собственники квартир на вторичном рынке при условии покупки жилья за наличный расчет предлагают скидки в размере 30%. При этом цены на объекты в городе начали постепенно расти. По данным Росстата, на данный момент средняя стоимость типовых квартир эконом-класса в новостройках составляет 94 тысячи рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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