Челябинские застройщики из-за низкого спроса на жилье предлагают скидки

Застройщики с середины октября 2024 года начали предлагать новые квартиры со скидками от 10%. Это связано с низким спросом на новое жилье, а также с высоким числом нераспроданного жилья в новостройках. Об этом URA. RU 28 октября рассказал руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов.
«В Челябинске сейчас идет тенденция к снижению стоимости новых квартир. Застройщики предлагают покупателям дисконт в размере 10%, причем также действуют и различные акции на новое жилье. Это касается типовых квартир в новостройках», — сообщил Молчанов.
Также Молчанов отметил, что челябинцы, которые сейчас приходят покупать квартиры, очень сильно торгуются, поэтому как продавцы на вторичном рынке, так и застройщики, желая поскорее продать объект, идут на уступки. На данный момент застройщики готовы предложить скидки в размере 10% и различные акции. В свою очередь собственники квартир на вторичном рынке при условии покупки жилья за наличный расчет предлагают скидки в размере 30%.
При этом цены на объекты в городе начали постепенно расти. По данным Росстата, на данный момент средняя стоимость типовых квартир эконом-класса в новостройках составляет 94 тысячи рублей за квадратный метр.
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