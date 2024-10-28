Депутаты Госдумы РФ соберутся в Челябинске

Выездное заседание Совета Государственной думы РФ, посвященное вопросам законодательного обеспечения развития промышленности, планируется провести в Челябинске. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Состоится выездной Совет Государственной думы в Челябинске. Посвящен будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сказал Володин в ходе брифинга с журналистами. Информация указана в telegram-канале Госдумы.
На заседание приглашены представители профильных ведомств. Депутаты также планируют посетить один из заводов в Челябинске, добавил Володин.
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