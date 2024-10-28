Политика Депутаты Госдумы РФ соберутся в Челябинске Выездное заседание Совета Госдумы РФ на тему промышленности пройдет в Челябинске 29 октября 2024 в 10:25 Размер текста - 17 + Информацию о выездном совещании подтвердил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выездное заседание Совета Государственной думы РФ, посвященное вопросам законодательного обеспечения развития промышленности, планируется провести в Челябинске. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Состоится выездной Совет Государственной думы в Челябинске. Посвящен будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сказал Володин в ходе брифинга с журналистами. Информация указана в telegram-канале Госдумы. На заседание приглашены представители профильных ведомств. Депутаты также планируют посетить один из заводов в Челябинске, добавил Володин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выездное заседание Совета Государственной думы РФ, посвященное вопросам законодательного обеспечения развития промышленности, планируется провести в Челябинске. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Состоится выездной Совет Государственной думы в Челябинске. Посвящен будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сказал Володин в ходе брифинга с журналистами. Информация указана в telegram-канале Госдумы. На заседание приглашены представители профильных ведомств. Депутаты также планируют посетить один из заводов в Челябинске, добавил Володин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям