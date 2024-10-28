28 октября 2024

Депутаты Госдумы РФ соберутся в Челябинске

Выездное заседание Совета Госдумы РФ на тему промышленности пройдет в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Информацию о выездном совещании подтвердил Володин Фото:

Выездное заседание Совета Государственной думы РФ, посвященное вопросам законодательного обеспечения развития промышленности, планируется провести в Челябинске. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Состоится выездной Совет Государственной думы в Челябинске. Посвящен будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сказал Володин в ходе брифинга с журналистами. Информация указана в telegram-канале Госдумы.

На заседание приглашены представители профильных ведомств. Депутаты также планируют посетить один из заводов в Челябинске, добавил Володин.

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Выездное заседание Совета Государственной думы РФ, посвященное вопросам законодательного обеспечения развития промышленности, планируется провести в Челябинске. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Состоится выездной Совет Государственной думы в Челябинске. Посвящен будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране», — сказал Володин в ходе брифинга с журналистами. Информация указана в telegram-канале Госдумы. На заседание приглашены представители профильных ведомств. Депутаты также планируют посетить один из заводов в Челябинске, добавил Володин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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