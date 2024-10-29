В Санкт-Петербурге украли первый iPhone 16 Pro Max

29 октября 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Девушка в Петербурге хотела продать iPhone 16 Pro Max, но ее обманули, отправив поддельный чек об оплате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге девушка хотела продать iPhone 16 Pro Max, который купила в Дубае за 175 тысяч рублей, однако его украли мошенники. Аферист заявил, что не может перевести деньги за телефон девушке, она дала мужчине номер своего друга, а мошенник создал его поддельный аккаунт в мессенджере и отправил поддельный чек об оплате. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Новость по теме Названы цены на новые iPhone 16 в России: самые дорогие модели — дороже б/у авто «В Питере украли первый iPhone 16 Pro Max — девушка хотела продать купленный в Дубае смартфон на 256Гб за 175К, но стала жертвой развода в сети», — передает telegram-канал. Объявление о продаже, размещенное Юлией (имя изменено), привлекло внимание афериста, который предложил совершить сделку через курьера, а общение переместить в мессенджер Telegram для удобства. Сначала девушка настояла на получении оплаты на свою карту до передачи телефона. Однако мошенник заявил, что у него возникли проблемы с переводом денег на указанный номер и попросил другие контакты. Юлия дала ему номер телефона своего друга и договорилась о встрече с курьером. Тем временем мошенник создал поддельный аккаунт в Telegram, внешне неотличимый от аккаунта друга жертвы. В момент передачи телефона курьеру с фальшивого аккаунта было отправлено сообщение о поступлении денег. Получив уведомление от якобы знакомого лица, Юлия без сомнений передала телефон курьеру. Сразу после ухода курьера все сообщения были удалены. Пострадавшая от аферы девушка обратилась в полицию с заявлением. Новый iPhone 16 американская компания Apple представила 9 сентября. Среди моделей на презентации можно было увидеть iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Отмечается, что iPhone16 и iPhone16 Plus имеют настраиваемую кнопку «Действия» на левой грани телефона. При этом к этим моделями также вернулась вертикальная камера, как у iPhone 11. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге девушка хотела продать iPhone 16 Pro Max, который купила в Дубае за 175 тысяч рублей, однако его украли мошенники. Аферист заявил, что не может перевести деньги за телефон девушке, она дала мужчине номер своего друга, а мошенник создал его поддельный аккаунт в мессенджере и отправил поддельный чек об оплате. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». «В Питере украли первый iPhone 16 Pro Max — девушка хотела продать купленный в Дубае смартфон на 256Гб за 175К, но стала жертвой развода в сети», — передает telegram-канал. Объявление о продаже, размещенное Юлией (имя изменено), привлекло внимание афериста, который предложил совершить сделку через курьера, а общение переместить в мессенджер Telegram для удобства. Сначала девушка настояла на получении оплаты на свою карту до передачи телефона. Однако мошенник заявил, что у него возникли проблемы с переводом денег на указанный номер и попросил другие контакты. Юлия дала ему номер телефона своего друга и договорилась о встрече с курьером. Тем временем мошенник создал поддельный аккаунт в Telegram, внешне неотличимый от аккаунта друга жертвы. В момент передачи телефона курьеру с фальшивого аккаунта было отправлено сообщение о поступлении денег. Получив уведомление от якобы знакомого лица, Юлия без сомнений передала телефон курьеру. Сразу после ухода курьера все сообщения были удалены. Пострадавшая от аферы девушка обратилась в полицию с заявлением. Новый iPhone 16 американская компания Apple представила 9 сентября. Среди моделей на презентации можно было увидеть iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Отмечается, что iPhone16 и iPhone16 Plus имеют настраиваемую кнопку «Действия» на левой грани телефона. При этом к этим моделями также вернулась вертикальная камера, как у iPhone 11.