Apple представила новый iPhone 16. Видео

Компания Apple показала новый iPhone 16

09 сентября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Apple презентовала новые модели Phone 16 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Американская компания Apple сегодня, 9 сентября, представила новые модели iPhone 16. В их числе iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Трансляцию презентации ведет URA.RU. «iPhone16 экран 6,1 дюйма, а iPhone16 Plus 6,7 дюйма. Оба смартфона будут иметь настраиваемую кнопку „Действия“ на левой грани», — рассказали представители компании. Новость по теме Где в России без сбоев смотреть презентацию новых iPhone 16 К младшим моделям iPhone 16 и 16 Plus вернулась вертикальная камера, подобная iPhone 11. Модели iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max имеют дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма. Также у них увеличилась яркость экрана и появилась новая система охлаждения. Кроме того, все модели поддерживают ИИ-функцию. По предварительным данным, в России продавать смартфоны начнут 22 сентября. Цены на новые модели начинаются от почти 150 тысяч рублей. Так, iPhone 16 на 128 гигабайт будет стоить 149 900 рублей, iPhone 16 Pro на 256 гигабайт — 199 900 рублей; iPhone 16 Pro Max на 256 гигабайт — 229 990 рублей и iPhone 16 Pro Max на два терабайта — 399 900 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Apple сегодня, 9 сентября, представила новые модели iPhone 16. В их числе iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Трансляцию презентации ведет URA.RU. «iPhone16 экран 6,1 дюйма, а iPhone16 Plus 6,7 дюйма. Оба смартфона будут иметь настраиваемую кнопку „Действия“ на левой грани», — рассказали представители компании. К младшим моделям iPhone 16 и 16 Plus вернулась вертикальная камера, подобная iPhone 11. Модели iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max имеют дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма. Также у них увеличилась яркость экрана и появилась новая система охлаждения. Кроме того, все модели поддерживают ИИ-функцию. По предварительным данным, в России продавать смартфоны начнут 22 сентября. Цены на новые модели начинаются от почти 150 тысяч рублей. Так, iPhone 16 на 128 гигабайт будет стоить 149 900 рублей, iPhone 16 Pro на 256 гигабайт — 199 900 рублей; iPhone 16 Pro Max на 256 гигабайт — 229 990 рублей и iPhone 16 Pro Max на два терабайта — 399 900 рублей.