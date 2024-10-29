29 октября 2024

В ХМАО обвалились цены на зимнюю резину от премиальных брендов

Зимние шины от зарубежных брендов в ХМАО подешевели на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре подешевели шины отдельных брендов
В Югре подешевели шины отдельных брендов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела зимняя резина для автомобилей. Падение стоимости в начале осени на подержанные комплекты от отдельных зарубежных брендов доходит до 25%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Комплект новых четырех колес Michelin продается за 68 500 рублей, а вариант „с рук“ можно приобрести за 21 900 рублей — за месяц цена снизилась на 25%», — рассказал агентству руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» Алексей Головин. Также за месяц на 9% упала стоимость новых шин Nokian Tyres.

Четыре новых покрышки от финского бренда в Югре продают примерно за 27 тысяч рублей, а в ресейле они стоят чуть менее 20 тысяч. Причем подержанная резина наоборот подорожала на 5%. А вот шины Nordman «с рук» стали продавать на 12% дешевле — их стоимость упала до 12 900 рублей. Новый комплект от бренда обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

«Стоимость Hankook осталась на уровне августа 2024 года: в новом состоянии обойдется жителям ХМАО в 41 100 рублей. А в ресейле — в 17 700 рублей», — уточняет Головин.

Ранее URA.RU рассказывало, когда в ХМАО следует менять покрышки на автомобиле. Лучше всего запланировать шиномонтаж, если температура воздуха опустилась до 5–7 градусов тепла.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела зимняя резина для автомобилей. Падение стоимости в начале осени на подержанные комплекты от отдельных зарубежных брендов доходит до 25%, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Комплект новых четырех колес Michelin продается за 68 500 рублей, а вариант „с рук“ можно приобрести за 21 900 рублей — за месяц цена снизилась на 25%», — рассказал агентству руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» Алексей Головин. Также за месяц на 9% упала стоимость новых шин Nokian Tyres. Четыре новых покрышки от финского бренда в Югре продают примерно за 27 тысяч рублей, а в ресейле они стоят чуть менее 20 тысяч. Причем подержанная резина наоборот подорожала на 5%. А вот шины Nordman «с рук» стали продавать на 12% дешевле — их стоимость упала до 12 900 рублей. Новый комплект от бренда обойдется примерно в 30 тысяч рублей. «Стоимость Hankook осталась на уровне августа 2024 года: в новом состоянии обойдется жителям ХМАО в 41 100 рублей. А в ресейле — в 17 700 рублей», — уточняет Головин. Ранее URA.RU рассказывало, когда в ХМАО следует менять покрышки на автомобиле. Лучше всего запланировать шиномонтаж, если температура воздуха опустилась до 5–7 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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