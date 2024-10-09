09 октября 2024

Госавтоинспекция в ХМАО дала рекомендации по смене шин

Госавтоинспекция Нижневартовска посоветовала менять шины при 5-7 градусах тепла
© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция Нижневартовска посоветовала менять шины, когда температура опустится до 5-7 градусов
Госавтоинспекция Нижневартовска посоветовала менять шины, когда температура опустится до 5-7 градусов Фото:

Госавтоинспекция Нижневартовска (ХМАО) рассказала, когда автолюбителям следует менять шины. В ведомстве отметили, что запланировать шиномонтаж следует, когда температура воздуха опустится до 5–7 градусов тепла.

«Напоминаем, что рекомендуется менять колеса, когда дневная температура воздуха будет устойчиво держаться в районе 5–7 градусов, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до нуля или даже минусовой. Своевременная смена резины позволит уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Нижневартовска.

В ведомстве напомнили, что в зимних условиях дороги часто покрываются льдом и снегом. Изменение сцепления шин с дорогой ухудшается, что значительно увеличивает тормозной путь и делает управление автомобилем менее предсказуемым.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возник ажиотаж на шиномонтажках из-за похолодания. На СТО появились очереди, а цены резко подскочили.

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Госавтоинспекция Нижневартовска (ХМАО) рассказала, когда автолюбителям следует менять шины. В ведомстве отметили, что запланировать шиномонтаж следует, когда температура воздуха опустится до 5–7 градусов тепла. «Напоминаем, что рекомендуется менять колеса, когда дневная температура воздуха будет устойчиво держаться в районе 5–7 градусов, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до нуля или даже минусовой. Своевременная смена резины позволит уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Нижневартовска. В ведомстве напомнили, что в зимних условиях дороги часто покрываются льдом и снегом. Изменение сцепления шин с дорогой ухудшается, что значительно увеличивает тормозной путь и делает управление автомобилем менее предсказуемым. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возник ажиотаж на шиномонтажках из-за похолодания. На СТО появились очереди, а цены резко подскочили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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