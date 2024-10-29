В Екатеринбурге выбирают самую красивую бизнес-леди. Фото

В Екатеринбурге определили финалисток «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург 2024»

29 октября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Финал пройдет 4 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День народного единства, 4 ноября, на площадке «Синара-Центр» выберут самую талантливую и очаровательную женщину-предпринимательницу. В финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург» прошли 16 участниц, среди которых есть владелицы салонов красоты, турфирм, юристы и другие. URA.RU знакомит с претендентками на победу. Ольга Горшкова 63-летняя екатеринбурженка активная и жизнерадостная, занимается бизнесом с 1993 года. В 2023 году была удостоена звания «Лучший предприниматель Свердловской области» в номинации «Торговля». Основательница багетной мастерской «Палитра», чьи работы можно увидеть у президента России, в музеях и частных коллекциях. Фото предоставлено организаторами Светлана Овчинникова 63-летняя участница помогает людям проявляться в социальных сетях и сама ведет блог. Светлана говорит, что мотивирует людей на грандиозные свершения. Говоря о конкурсе, делится, что ей все в новинку. «Интересно в процессе подготовки: мастер-классы, фотосъемки, и мне сейчас нужно создать сценарий видеовизитки, сказать приветственное слово, написать про себя заметку в форме для голосования. И еще номер художественной самодеятельности придумать. Хочу стендап», — говорит участница. Фото предоставлено организаторами Светлана Кирай Конкурсантка — опытный инвестор, брокер и специалист по недвижимости. За плечами более 2000 успешных сделок за 20 лет работы. Светлане 43 года, у нее двое сыновей. Помимо инвестиций, она увлекается рок-музыкой и танцами в стиле бачата. Фото предоставлено организаторами Наталья Пашкова Идеолог и создатель семейного клуба «НА УРАЛ», ведет блог, где делится идеями для интересного досуга в Екатеринбурге и регионе. 35-летняя Наталья гордится победой в конкурсе «Уральские каникулы 2024», титулом «Эксперт по яркой жизни Екатеринбург 2023» по версии портала «ЯПокупаю», а также ее проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей стал лучшим. Фото предоставлено организаторами Юлия Горобец «Я одна из вас — тех, кто сделал себя сам. Занимаюсь дизайном интерьеров, проектированием малоэтажных домов, организацией ремонтно-монтажных работ и промт-дизайном», — говорит о себе финалистка. Юлии 40 лет, помимо основной профессии позиционирует себя как родовед, увлекается генеалогией, считает себя творческим человеком. Фото предоставлено организаторами Альбина Гайфулина Основатель турагентства JAM Travel, которое входит в топ-100 лучших агентств России, разработала уникальную программу подготовки будущих онлайн-турагентов. За свою карьеру наставника женщина обучила около 500 человек. В свои 39 лет Альбина одна воспитывает двух сыновей и продолжает активно развивать свои бизнес-проекты. Фото предоставлено организаторами Анастасия Яковлева По профессии юрист, также вместе с командой строит глэмпинг «уДачная территория» в природном парке «Оленьи ручьи», где смогут размещаться люди с повышенными потребностями к здоровью. 36-летняя Анастасия не равнодушна к природе и всегда ухаживает за деревьями, когда видит их состояние. Фото предоставлено организаторами Наталья Зинченко Участнице конкурса 49 лет, является президентом клуба «Хозяйка жизни», основательницей сообщества «Код влияния» и автором книги «Будь волшебницей для себя». Наталья выступает в роли ментора и наставника для экспертов и предпринимателей, а также была спикером в инновационном центре «Сколково», на форумах и бизнес-конференциях. Ее опыт в IT-сфере составляет более 20 лет. Женщина очень любит свою семью, путешествия, рисование и готовку. Фото предоставлено организаторами Эльвира Яковлева Косметолог со стажем более 27 лет, член ассоциации по борьбе с контрафактными косметологическими препаратами, имеет собственную клинику DIAMOND. Также Эльвира выступает в качестве спикера и наставника на различных мероприятиях. Бизнесвумен 49 лет, у нее есть двое детей (20-летняя дочка и трехлетний сын). «Моя миссия: защитить косметологов и пациентов от опасных для жизни и здоровья препаратов», — говорит женщина. Фото предоставлено организаторами Анастасия Шурыгина 35-летняя конкурсантка создала детские игровые «В гостях у Левушки». Сейчас ее главная цель — стать идеальной женой и заботливой матерью. Участие в конкурсе — это лишь шаг на пути к счастью. Анастасия описывает себя как добрую, общительную, заботливую и активную женщину. Фото предоставлено организаторами Елена Марарь Счастливая мама, невеста и успешный предприниматель в сфере коммерческой недвижимости. Елене 41 год, и помимо своего дела она уже более 15 лет активно занимается благотворительностью, помогая детям из детских домов. Кроме этого, финалистка является кандидатом в мастера спорта по стрельбе. Фото предоставлено организаторами Наталья Владыкина Основатель и руководитель салона красоты и бьюти-школы Натальи Владыкиной в Североуральске. Является одним из самых дорогих парикмахеров города, в бьюти-бизнесе более 20 лет. «За эти годы я и мой салон успешно пережили все: и взлеты, и падения, пять мировых кризисов, сотни собеседований, десятки проверок (законные и незаконные), уход мастеров, которые „выросли“ в моем салоне с нуля, увод клиентов, предательство, даже суд за увольнение сотрудника по статье за прогулы, устроенный конкурентом, ну и, конечно же, море прекрасного: любовь, признание, маленькие и большие победы», — говорит о своем деле Наталья. Женщине 51 год, у нее есть дочь и две внучки. О себе женщина говорит, что она позитивная, артистичная и любит путешествовать. Фото предоставлено организаторами Наталья Трофимова Опытный юрист, которая консультирует своих коллег. За последние три года Наталья не только преуспела в юридической сфере, но и открыла бутик одежды. 49-летняя Наталья из Екатеринбурга — счастливая мама и любящая жена. Фото предоставлено организаторами Ирина Абашева Женщине 49 лет, по профессии она преподаватель географии, биологии, инструктор по туризму. Сейчас владеет туристической компанией «Море лета», параллельно развивает второй бизнес — открывает пункты выдачи заказов Ozon. Ирина — мама троих взрослых детей. С 14 лет занимается активным туризмом, любит походы, сплавы и восхождения, также является моделью Plus size, участвует в модных показах. «Своим примером хочу показать женщинам, что никогда не поздно заняться тем, что доставляет тебе удовольствие». Фото предоставлено организаторами Татьяна Йованович Врач-психотерапевт, бизнес-психолог, наставник помогающих профессий, врач в третьем поколении — все это о 61-летней Татьяне. Женщина уже имеет один титул — в 2020 году ее признали «Женщиной года» в номинации «Медицина и здоровье». Фото предоставлено организаторами Ольга Акилова Основательнице салона красоты Akilova Beauty 42 года. «Благодаря мне и моим прекрасным специалистам каждая девушка может быть уверена в том, что она неповторима, красива, и в том, что она — королева», — говорит Ольга. Участница любит спорт, веломарафоны и путешествовать по России. Фото предоставлено организаторами Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День народного единства, 4 ноября, на площадке «Синара-Центр» выберут самую талантливую и очаровательную женщину-предпринимательницу. В финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург» прошли 16 участниц, среди которых есть владелицы салонов красоты, турфирм, юристы и другие. URA.RU знакомит с претендентками на победу. 63-летняя екатеринбурженка активная и жизнерадостная, занимается бизнесом с 1993 года. В 2023 году была удостоена звания «Лучший предприниматель Свердловской области» в номинации «Торговля». Основательница багетной мастерской «Палитра», чьи работы можно увидеть у президента России, в музеях и частных коллекциях. 63-летняя участница помогает людям проявляться в социальных сетях и сама ведет блог. Светлана говорит, что мотивирует людей на грандиозные свершения. Говоря о конкурсе, делится, что ей все в новинку. «Интересно в процессе подготовки: мастер-классы, фотосъемки, и мне сейчас нужно создать сценарий видеовизитки, сказать приветственное слово, написать про себя заметку в форме для голосования. И еще номер художественной самодеятельности придумать. Хочу стендап», — говорит участница. Конкурсантка — опытный инвестор, брокер и специалист по недвижимости. За плечами более 2000 успешных сделок за 20 лет работы. Светлане 43 года, у нее двое сыновей. Помимо инвестиций, она увлекается рок-музыкой и танцами в стиле бачата. Идеолог и создатель семейного клуба «НА УРАЛ», ведет блог, где делится идеями для интересного досуга в Екатеринбурге и регионе. 35-летняя Наталья гордится победой в конкурсе «Уральские каникулы 2024», титулом «Эксперт по яркой жизни Екатеринбург 2023» по версии портала «ЯПокупаю», а также ее проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей стал лучшим. «Я одна из вас — тех, кто сделал себя сам. Занимаюсь дизайном интерьеров, проектированием малоэтажных домов, организацией ремонтно-монтажных работ и промт-дизайном», — говорит о себе финалистка. Юлии 40 лет, помимо основной профессии позиционирует себя как родовед, увлекается генеалогией, считает себя творческим человеком. Основатель турагентства JAM Travel, которое входит в топ-100 лучших агентств России, разработала уникальную программу подготовки будущих онлайн-турагентов. За свою карьеру наставника женщина обучила около 500 человек. В свои 39 лет Альбина одна воспитывает двух сыновей и продолжает активно развивать свои бизнес-проекты. По профессии юрист, также вместе с командой строит глэмпинг «уДачная территория» в природном парке «Оленьи ручьи», где смогут размещаться люди с повышенными потребностями к здоровью. 36-летняя Анастасия не равнодушна к природе и всегда ухаживает за деревьями, когда видит их состояние. Участнице конкурса 49 лет, является президентом клуба «Хозяйка жизни», основательницей сообщества «Код влияния» и автором книги «Будь волшебницей для себя». Наталья выступает в роли ментора и наставника для экспертов и предпринимателей, а также была спикером в инновационном центре «Сколково», на форумах и бизнес-конференциях. Ее опыт в IT-сфере составляет более 20 лет. Женщина очень любит свою семью, путешествия, рисование и готовку. Косметолог со стажем более 27 лет, член ассоциации по борьбе с контрафактными косметологическими препаратами, имеет собственную клинику DIAMOND. Также Эльвира выступает в качестве спикера и наставника на различных мероприятиях. Бизнесвумен 49 лет, у нее есть двое детей (20-летняя дочка и трехлетний сын). «Моя миссия: защитить косметологов и пациентов от опасных для жизни и здоровья препаратов», — говорит женщина. 35-летняя конкурсантка создала детские игровые «В гостях у Левушки». Сейчас ее главная цель — стать идеальной женой и заботливой матерью. Участие в конкурсе — это лишь шаг на пути к счастью. Анастасия описывает себя как добрую, общительную, заботливую и активную женщину. Счастливая мама, невеста и успешный предприниматель в сфере коммерческой недвижимости. Елене 41 год, и помимо своего дела она уже более 15 лет активно занимается благотворительностью, помогая детям из детских домов. Кроме этого, финалистка является кандидатом в мастера спорта по стрельбе. Основатель и руководитель салона красоты и бьюти-школы Натальи Владыкиной в Североуральске. Является одним из самых дорогих парикмахеров города, в бьюти-бизнесе более 20 лет. «За эти годы я и мой салон успешно пережили все: и взлеты, и падения, пять мировых кризисов, сотни собеседований, десятки проверок (законные и незаконные), уход мастеров, которые „выросли“ в моем салоне с нуля, увод клиентов, предательство, даже суд за увольнение сотрудника по статье за прогулы, устроенный конкурентом, ну и, конечно же, море прекрасного: любовь, признание, маленькие и большие победы», — говорит о своем деле Наталья. Женщине 51 год, у нее есть дочь и две внучки. О себе женщина говорит, что она позитивная, артистичная и любит путешествовать. Опытный юрист, которая консультирует своих коллег. За последние три года Наталья не только преуспела в юридической сфере, но и открыла бутик одежды. 49-летняя Наталья из Екатеринбурга — счастливая мама и любящая жена. Женщине 49 лет, по профессии она преподаватель географии, биологии, инструктор по туризму. Сейчас владеет туристической компанией «Море лета», параллельно развивает второй бизнес — открывает пункты выдачи заказов Ozon. Ирина — мама троих взрослых детей. С 14 лет занимается активным туризмом, любит походы, сплавы и восхождения, также является моделью Plus size, участвует в модных показах. «Своим примером хочу показать женщинам, что никогда не поздно заняться тем, что доставляет тебе удовольствие». Врач-психотерапевт, бизнес-психолог, наставник помогающих профессий, врач в третьем поколении — все это о 61-летней Татьяне. Женщина уже имеет один титул — в 2020 году ее признали «Женщиной года» в номинации «Медицина и здоровье». Основательнице салона красоты Akilova Beauty 42 года. «Благодаря мне и моим прекрасным специалистам каждая девушка может быть уверена в том, что она неповторима, красива, и в том, что она — королева», — говорит Ольга. Участница любит спорт, веломарафоны и путешествовать по России.