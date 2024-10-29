Профессор екатеринбургского вуза отдал таксисту 12 млн, услышав пароль

В Екатеринбурге педагог университета отдал таксисту 12 миллионов

29 октября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Водитель «Яндекс Такси» вызвался помочь мошеннику (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Человеком, которому преподаватель Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) отдал 11,9 млн рублей, оказался водитель сервиса «Яндекс Такси». Он, в свою очередь, выступил всего лишь курьером и получил за свои услуги тысячу рублей. Новые подробности случая с мошенниками URA.RU раскрыл источник. «Оперативникам удалось по горячим следам вычислить мужчину, который 14 октября приехал к дому преподавателя университета, назвал обговоренный ранее пароль — „Ритмокардиография“ — и забрал пакет с миллионами. Подозреваемый задержан, допрошен и во всем признался. Он пояснил, что заехать за деньгами его попросил знакомый. За работу таксисту заплатили тысячу рублей», — рассказал собеседник агентства. В квартире водителя провели обыск, но денег не нашли — он отдал пакет приятелю. Как сообщало агентство, профессора обманули «замполит Росгвардии» и «сотрудник ФСБ». Они позвонили и убедили педагога, что неизвестные перевели его накопления иноагентам. Чтобы спасти сбережения, аферисты уговорили преподавателя «задекларировать» все средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Человеком, которому преподаватель Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) отдал 11,9 млн рублей, оказался водитель сервиса «Яндекс Такси». Он, в свою очередь, выступил всего лишь курьером и получил за свои услуги тысячу рублей. Новые подробности случая с мошенниками URA.RU раскрыл источник. «Оперативникам удалось по горячим следам вычислить мужчину, который 14 октября приехал к дому преподавателя университета, назвал обговоренный ранее пароль — „Ритмокардиография“ — и забрал пакет с миллионами. Подозреваемый задержан, допрошен и во всем признался. Он пояснил, что заехать за деньгами его попросил знакомый. За работу таксисту заплатили тысячу рублей», — рассказал собеседник агентства. В квартире водителя провели обыск, но денег не нашли — он отдал пакет приятелю. Как сообщало агентство, профессора обманули «замполит Росгвардии» и «сотрудник ФСБ». Они позвонили и убедили педагога, что неизвестные перевели его накопления иноагентам. Чтобы спасти сбережения, аферисты уговорили преподавателя «задекларировать» все средства.