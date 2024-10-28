Уроженка Еманжелинска (Челябинская область), топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) поделилась образом, в котором отмечает Хэллоуин. В соцсети она публиковала серию фотографий в костюме карандаша.
«Just», — подписала Шейк одну из фотографий на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе с английского Just означает «просто». Подпись на снимке она дополнила смайликом карандаша.
Хэллоуинский образ Шейк составила из черных лосин, туфель на шпильке и удлиненного желтого топа, снизу которого цвета, представляющие ластик и металлическую часть карандаша. На голову модель надела колпак в виде стержня. Свой выбор Ирина Шейк не объяснила.
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