28 октября 2024

Челябинская модель Шейк отметила Хэллоуин в костюме карандаша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Шейк отметила Хэллоуин в необычном костюме
Ирина Шейк отметила Хэллоуин в необычном костюме Фото:

Уроженка Еманжелинска (Челябинская область), топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) поделилась образом, в котором отмечает Хэллоуин. В соцсети она публиковала серию фотографий в костюме карандаша.

«Just», — подписала Шейк одну из фотографий на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе с английского Just означает «просто». Подпись на снимке она дополнила смайликом карандаша.

Хэллоуинский образ Шейк составила из черных лосин, туфель на шпильке и удлиненного желтого топа, снизу которого цвета, представляющие ластик и металлическую часть карандаша. На голову модель надела колпак в виде стержня. Свой выбор Ирина Шейк не объяснила.

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Уроженка Еманжелинска (Челябинская область), топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) поделилась образом, в котором отмечает Хэллоуин. В соцсети она публиковала серию фотографий в костюме карандаша. «Just», — подписала Шейк одну из фотографий на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе с английского Just означает «просто». Подпись на снимке она дополнила смайликом карандаша. Хэллоуинский образ Шейк составила из черных лосин, туфель на шпильке и удлиненного желтого топа, снизу которого цвета, представляющие ластик и металлическую часть карандаша. На голову модель надела колпак в виде стержня. Свой выбор Ирина Шейк не объяснила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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