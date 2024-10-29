В Челябинске женщину задержали по подозрению в убийстве мужа

29 октября 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Женщина ударила мужа ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске местная жительница задержана по подозрению в убийстве мужа. Как сообщили URA.RU очевидцы, женщина зарезала супруга в ходе семейной ссоры. «Вечером из квартиры доносились крики: пара очень сильно ссорилась. Потом все смолкло. А еще через некоторое время к дому приехали скорая, полиция. Мужчину спасти не удалось. А женщину задержали», — рассказали URA.RU очевидцы. По данным URA.RU, женщина нанесла мужу удар ножом. От полученных травм он скончался на месте происшествия. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию. Обновлено в 16:23 по уральскому времени: «Уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местная жительница задержана по подозрению в убийстве мужа. Как сообщили URA.RU очевидцы, женщина зарезала супруга в ходе семейной ссоры. «Вечером из квартиры доносились крики: пара очень сильно ссорилась. Потом все смолкло. А еще через некоторое время к дому приехали скорая, полиция. Мужчину спасти не удалось. А женщину задержали», — рассказали URA.RU очевидцы. По данным URA.RU, женщина нанесла мужу удар ножом. От полученных травм он скончался на месте происшествия. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию. Обновлено в 16:23 по уральскому времени: «Уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.