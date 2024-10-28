Из Челябинска в Самарканд авиакомпании заявили пять рейсов

Сразу три авиакомпании заявили о желании запустить полеты из Челябинска в Самарканд. Как следует из документов Росавиации, летать намереваются д конца летнего сезона 2027 года.
«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных пассажирских перевозок. Челябинск-Самарканд: заявка перевозчика „Ред вингс“ на совершение рейсов два раза в неделю», — отмечено в проекте приказа ведомства.
Причем «Ред вингс» намеревается совершать два рейса, второй рейс — с частотой четыре полета еженедельно. Также о предполагаемой полетной программе заявили «Северный ветер» и «Уральские авиалинии». Период полетов у всех одинаковый.
«Если получат допуск на полеты, не факт, что в реальности полетят. До пандемии в 2019 году в Узбекистан был рекламный тур челябинских туроператоров. Но стоимость отдыха в Узбекистане оказалась не самой низкой. К тому же нет моря. В результате вскоре после старта полетной программы ее закрыли. Набрать на каждый рейс по 200 пассажиров оказалось проблематичным», — пояснила URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.
Бизнесвумен отметила, что внимание к стране возросло. О проявляемом интересе свидетельствуют визиты в Узбекистан официальной делегации региона и членов Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Спрос на полеты могут сформировать не только туристы, но и деловые люди.
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