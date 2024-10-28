Общество «Дефицит создают специально»: депутат увидел заговор в удорожании масла в Свердловской области Депутат Копытов: дефицит масла в Свердловской области создают искусственно 29 октября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + По словам депутата, масло начало дорожать только в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сливочное масло подорожало в Свердловской области из-за дефицита, который производители создают специально. Об этом заявил URA.RU председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов. «Цена с 1 января 2023 года на сливочное масло упала. Поднялась только в сентябре 2024-го. То, что сливочного масла нет [в магазинах], я считаю, что это [дефицит] специально проводят, чтобы заработать», — заявил Копытов. По его словам, «люди страдают» из-за действий, которые якобы предпринимает крупный бизнес. Ранее URA.RU производители молочной продукции назвали причиной удорожания сливочного масла сезонную нехватку сырья. Также, по словам заводов, в дефиците и молочные жиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сливочное масло подорожало в Свердловской области из-за дефицита, который производители создают специально. Об этом заявил URA.RU председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов. «Цена с 1 января 2023 года на сливочное масло упала. Поднялась только в сентябре 2024-го. То, что сливочного масла нет [в магазинах], я считаю, что это [дефицит] специально проводят, чтобы заработать», — заявил Копытов. По его словам, «люди страдают» из-за действий, которые якобы предпринимает крупный бизнес. Ранее URA.RU производители молочной продукции назвали причиной удорожания сливочного масла сезонную нехватку сырья. Также, по словам заводов, в дефиците и молочные жиры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям