В Челябинске задержали иностранца, который 21 год скрывался от МВД Армении

29 октября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы задержали беглеца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске росгвардейцы задержали мужчину, который 21 год скрывался от МВД Армении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, все это время он находился в федеральном розыске. «После задержания было принято решение установить личность мужчины. Им оказался 48-летний гражданин Армении. Так же было установлено, что с 23 июня 2003 года он находился в федеральном розыске за Республикой Армения, как подсудимый, скрывшийся от органов следствия МВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что задержанию способствовала бдительность сотрудницы отдела по вопросам миграции Курчатовского района. При проверке по базам данных женщина обнаружила выставленный на иностранца федеральный розыск, после чего и нажала кнопку тревожной сигнализации. После задержания беглеца передали полицейским. Те должны детально разобраться в ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске росгвардейцы задержали мужчину, который 21 год скрывался от МВД Армении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, все это время он находился в федеральном розыске. «После задержания было принято решение установить личность мужчины. Им оказался 48-летний гражданин Армении. Так же было установлено, что с 23 июня 2003 года он находился в федеральном розыске за Республикой Армения, как подсудимый, скрывшийся от органов следствия МВД», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Там отметили, что задержанию способствовала бдительность сотрудницы отдела по вопросам миграции Курчатовского района. При проверке по базам данных женщина обнаружила выставленный на иностранца федеральный розыск, после чего и нажала кнопку тревожной сигнализации. После задержания беглеца передали полицейским. Те должны детально разобраться в ситуации.