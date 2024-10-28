Челябинцы массово отказываются от иностранных почтовых ящиков

29 октября 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Ограничения для российских аккаунтов со стороны Google подогрели интерес к российской почте Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Челябинской области стали массового переходить с иностранных почтовых ящиков на отечественные. Как URA.RU уточнили в пресс-службе компании Yota, в значительной степени этому способствовал запрет регистраций на различных сервисах по зарубежному адресу электронной почты. «Падение популярности иностранных почтовых сервисов выглядит закономерным явлением. Напомним, что с 2025 года вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Уже сейчас на ряде сайтов использовать для регистрации иностранную почту нельзя», — отметили в пресс-службе Yota. Первоначально запрет должен был вступить в действие в конце 2023-го, но затем срок был перенесен на год. По данным аналитиков Yota, за последние девять месяцев количество пользователей российских почтовых служб увеличилось вдвое, а объем трафика вырос на 50%. В то же время иностранные аналоги показали лишь 17%-й прирост аудитории, причем активность пользователей на этих платформах заметно снизилась. Несмотря на общую тенденцию отказа от иностранных сервисов, по объему переданных данных среди жителей региона наиболее популярным иностранным почтовым клиентом остался Yahoo, на долю которого приходится на 32% больше трафика, чем на другие аналогичные приложения. Следующими в рейтинге идут Outlook и Rambler. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области стали массового переходить с иностранных почтовых ящиков на отечественные. Как URA.RU уточнили в пресс-службе компании Yota, в значительной степени этому способствовал запрет регистраций на различных сервисах по зарубежному адресу электронной почты. «Падение популярности иностранных почтовых сервисов выглядит закономерным явлением. Напомним, что с 2025 года вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Уже сейчас на ряде сайтов использовать для регистрации иностранную почту нельзя», — отметили в пресс-службе Yota. Первоначально запрет должен был вступить в действие в конце 2023-го, но затем срок был перенесен на год. По данным аналитиков Yota, за последние девять месяцев количество пользователей российских почтовых служб увеличилось вдвое, а объем трафика вырос на 50%. В то же время иностранные аналоги показали лишь 17%-й прирост аудитории, причем активность пользователей на этих платформах заметно снизилась. Несмотря на общую тенденцию отказа от иностранных сервисов, по объему переданных данных среди жителей региона наиболее популярным иностранным почтовым клиентом остался Yahoo, на долю которого приходится на 32% больше трафика, чем на другие аналогичные приложения. Следующими в рейтинге идут Outlook и Rambler.