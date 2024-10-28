28 октября 2024

Тюменский бизнесмен попался на взятке таможеннику

Бизнесмен Тюмени пытался дать таможеннику взятку вместо уплаты сборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель хотел избежать уплаты таможенных взносов
Предприниматель хотел избежать уплаты таможенных взносов Фото:

Тюменский предприниматель пытался избежать уплаты пошлины за импорт электроники, предложив взятку сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба уральского таможенного управления.

«Мужчина за миллион рублей пытался вернуть без уплаты таможенных платежей изъятый товар. Это мобильные телефоны и прочая цифровая техника», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сотрудник, которому предложили взятку, обратился к руководству и сообщил о попытке подкупа. Против предпринимателя возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и крупный штраф.

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Тюменский предприниматель пытался избежать уплаты пошлины за импорт электроники, предложив взятку сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба уральского таможенного управления. «Мужчина за миллион рублей пытался вернуть без уплаты таможенных платежей изъятый товар. Это мобильные телефоны и прочая цифровая техника», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что сотрудник, которому предложили взятку, обратился к руководству и сообщил о попытке подкупа. Против предпринимателя возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и крупный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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