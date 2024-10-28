Тюменский бизнесмен попался на взятке таможеннику

Предприниматель хотел избежать уплаты таможенных взносов
Тюменский предприниматель пытался избежать уплаты пошлины за импорт электроники, предложив взятку сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба уральского таможенного управления.
«Мужчина за миллион рублей пытался вернуть без уплаты таможенных платежей изъятый товар. Это мобильные телефоны и прочая цифровая техника», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что сотрудник, которому предложили взятку, обратился к руководству и сообщил о попытке подкупа. Против предпринимателя возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и крупный штраф.
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