На свердловском предприятии самосвал раздавил двух рабочих на внедорожнике

На Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область) ночью 28 октября водитель БелАЗа переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, объезжавших технику позади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«На рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, выполнявшего маневры перед разгрузкой горной массы. В результате водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью», — следует из сообщения.
Отмечается, что на данный момент комиссия ведет расследование обстоятельств ЧП. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», — отметили на комбинате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!