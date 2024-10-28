28 октября 2024

На свердловском предприятии самосвал раздавил двух рабочих на внедорожнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар, спецтехника, колесо, белаз, качканарский гок, кгок, евраз кгок
На предприятии организовали расследование Фото:

На Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область) ночью 28 октября водитель БелАЗа переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, объезжавших технику позади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«На рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, выполнявшего маневры перед разгрузкой горной массы. В результате водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью», — следует из сообщения.

Отмечается, что на данный момент комиссия ведет расследование обстоятельств ЧП. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», — отметили на комбинате.

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На Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область) ночью 28 октября водитель БелАЗа переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, объезжавших технику позади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, выполнявшего маневры перед разгрузкой горной массы. В результате водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью», — следует из сообщения. Отмечается, что на данный момент комиссия ведет расследование обстоятельств ЧП. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», — отметили на комбинате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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