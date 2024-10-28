Происшествия На свердловском предприятии самосвал раздавил двух рабочих на внедорожнике 29 октября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 + На предприятии организовали расследование Фото: Анна Майорова © URA.RU На Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область) ночью 28 октября водитель БелАЗа переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, объезжавших технику позади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, выполнявшего маневры перед разгрузкой горной массы. В результате водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью», — следует из сообщения. Отмечается, что на данный момент комиссия ведет расследование обстоятельств ЧП. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», — отметили на комбинате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область) ночью 28 октября водитель БелАЗа переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, объезжавших технику позади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, выполнявшего маневры перед разгрузкой горной массы. В результате водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью», — следует из сообщения. Отмечается, что на данный момент комиссия ведет расследование обстоятельств ЧП. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», — отметили на комбинате. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям