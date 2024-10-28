28 октября 2024

В ХМАО следователи возбудили дело на жительницу, которая подожгла здание мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи возбудили уголовное дело на югорчанку, которая подожгла здание мэрии в Мегионе
Следователи возбудили уголовное дело на югорчанку, которая подожгла здание мэрии в Мегионе Фото:

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 38-летней югорчанки, которая по указанию мошенников подожгла здание мэрии в Мегионе (ХМАО). Ей грозит ответственность по статьям 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Мегиона. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, женщина действовала под давлением мошенников, которые звонили ей и представлялись сотрудниками силовых структур и Центробанка России. Они говорили, что на ее имя якобы оформлен кредит на территории другой страны, за что ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, югорчанке пришлось перевести мошенникам деньги, а затем совершить серию поджогов. Силовики выясняют обстоятельства преступлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 38-летней югорчанки, которая по указанию мошенников подожгла здание мэрии в Мегионе (ХМАО). Ей грозит ответственность по статьям 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета. «Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Мегиона. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Предварительно, женщина действовала под давлением мошенников, которые звонили ей и представлялись сотрудниками силовых структур и Центробанка России. Они говорили, что на ее имя якобы оформлен кредит на территории другой страны, за что ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, югорчанке пришлось перевести мошенникам деньги, а затем совершить серию поджогов. Силовики выясняют обстоятельства преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...