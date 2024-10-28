В ХМАО следователи возбудили дело на жительницу, которая подожгла здание мэрии

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 38-летней югорчанки, которая по указанию мошенников подожгла здание мэрии в Мегионе (ХМАО). Ей грозит ответственность по статьям 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.
«Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Мегиона. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно, женщина действовала под давлением мошенников, которые звонили ей и представлялись сотрудниками силовых структур и Центробанка России. Они говорили, что на ее имя якобы оформлен кредит на территории другой страны, за что ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, югорчанке пришлось перевести мошенникам деньги, а затем совершить серию поджогов. Силовики выясняют обстоятельства преступлений.
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