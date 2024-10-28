Пожар в мэрии Мегиона (ХМАО) может оказаться серийным поджогом. Источник в местном истеблишменте сообщил URA.RU, что неизвестная женщина сначала бросила в окно кабинета администрации города бутылку с зажигательной смесью, а затем пыталсь поджечь полицейские автомобили на стоянке УМВД.
«По предварительным данным, неизвестная женщина бросила в окно бутылку с „коктейлем Молотова“. Сначала она подожгла кабинет в администрации (там сгорел стол), а затем отправилась на стоянку полицейских автомобилей. Говорят, женщина облила зажигательной смесью несколько машин, но успела поджечь только одну. Сейчас силовики изымают все записи с камер видеонаблюдения. Есть версия, что у поджигательницы был сообщник», — сообщает инсайдер.
В полиции ХМАО прокомментировали инцидент. «Сотрудники ОМВД Мегиона задержали местную жительницу, она доставлена в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Предварительно установлено, что она действовала по указанию мошенников. В результате возгораний, пострадавших нет», — заявили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в администрации Мегиона. В пресс-службе МЧС сообщили, что сгорел стол в одном из кабинетов на первом этаже.
Фото: telegram-канал «Дежурный по городу Нижневартовск», https://t.me/avarcom308060/1013
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