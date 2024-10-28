«Пыталась сжечь полицейские машины»: поджог в мэрии ХМАО оказался серийным. Фото

Пожар в мэрии Мегиона оказался серийным поджогом, пострадала стоянка УМВД
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поджог мэрии Мегиона оказался не единственным
Поджог мэрии Мегиона оказался не единственным Фото:

Пожар в мэрии Мегиона (ХМАО) может оказаться серийным поджогом. Источник в местном истеблишменте сообщил URA.RU, что неизвестная женщина сначала бросила в окно кабинета администрации города бутылку с зажигательной смесью, а затем пыталсь поджечь полицейские автомобили на стоянке УМВД.

«По предварительным данным, неизвестная женщина бросила в окно бутылку с „коктейлем Молотова“. Сначала она подожгла кабинет в администрации (там сгорел стол), а затем отправилась на стоянку полицейских автомобилей. Говорят, женщина облила зажигательной смесью несколько машин, но успела поджечь только одну. Сейчас силовики изымают все записи с камер видеонаблюдения. Есть версия, что у поджигательницы был сообщник», — сообщает инсайдер.

В полиции ХМАО прокомментировали инцидент. «Сотрудники ОМВД Мегиона задержали местную жительницу, она доставлена в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Предварительно установлено, что она действовала по указанию мошенников. В результате возгораний, пострадавших нет», — заявили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в администрации Мегиона. В пресс-службе МЧС сообщили, что сгорел стол в одном из кабинетов на первом этаже.

Фото: telegram-канал «Дежурный по городу Нижневартовск», https://t.me/avarcom308060/1013

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Пожар в мэрии Мегиона (ХМАО) может оказаться серийным поджогом. Источник в местном истеблишменте сообщил URA.RU, что неизвестная женщина сначала бросила в окно кабинета администрации города бутылку с зажигательной смесью, а затем пыталсь поджечь полицейские автомобили на стоянке УМВД. «По предварительным данным, неизвестная женщина бросила в окно бутылку с „коктейлем Молотова“. Сначала она подожгла кабинет в администрации (там сгорел стол), а затем отправилась на стоянку полицейских автомобилей. Говорят, женщина облила зажигательной смесью несколько машин, но успела поджечь только одну. Сейчас силовики изымают все записи с камер видеонаблюдения. Есть версия, что у поджигательницы был сообщник», — сообщает инсайдер. В полиции ХМАО прокомментировали инцидент. «Сотрудники ОМВД Мегиона задержали местную жительницу, она доставлена в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Предварительно установлено, что она действовала по указанию мошенников. В результате возгораний, пострадавших нет», — заявили в пресс-службе УМВД ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в администрации Мегиона. В пресс-службе МЧС сообщили, что сгорел стол в одном из кабинетов на первом этаже. Фото: telegram-канал «Дежурный по городу Нижневартовск», https://t.me/avarcom308060/1013
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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