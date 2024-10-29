В Пермском крае суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве матери

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Обвинение молодому человеу пока не предъявлено (архивное фото)
Обвинение молодому человеу пока не предъявлено (архивное фото) Фото:

Суд в Пермском крае отправил под стражу подростка, которого подозревают в убийстве матери. Об этом сообщили в следственном комитете.

«В отношении несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.

Как ранее рассказывало URA.RU, трагедия произошла утром 27 октября. По версии следствия, 16-летний подросток в селе Ергач хотел ударить ножом брата. А в итоге зарезал мать, которая пыталась остановить его. 

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Суд в Пермском крае отправил под стражу подростка, которого подозревают в убийстве матери. Об этом сообщили в следственном комитете. «В отношении несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. Как ранее рассказывало URA.RU, трагедия произошла утром 27 октября. По версии следствия, 16-летний подросток в селе Ергач хотел ударить ножом брата. А в итоге зарезал мать, которая пыталась остановить его. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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