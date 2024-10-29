В Пермском крае суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве матери

Суд в Пермском крае отправил под стражу подростка, которого подозревают в убийстве матери. Об этом сообщили в следственном комитете.
«В отношении несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.
Как ранее рассказывало URA.RU, трагедия произошла утром 27 октября. По версии следствия, 16-летний подросток в селе Ергач хотел ударить ножом брата. А в итоге зарезал мать, которая пыталась остановить его.
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