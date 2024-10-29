Структуры, близкие к миллиардеру Харитонину, купили скандальный пермский санаторий

Пермские власти продали санаторий «Гармония» московской компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Санаторий был продан через торги
Санаторий был продан через торги Фото:

Пермское минимущество продало на торгах здание бывшего санатория «Гармония», приобретение которого заинтересовало УФСБ. По данным площадки ГИС «Торги», новым владельцем объекта стало ООО «Медтехнолоджи ПФО», которое считается близким к «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина. Компания купила здание по стартовой цене в 267 281 000 рублей и должна будет сохранить здесь центр реабилитации инвалидов.

«Информация о лоте — г. Пермь, ул. Встречная, д.35. Начальная цена — 267 281 000,00 руб. Победитель аукциона — ООО „Медтехнолоджи ПФО“, — говорится на площадке ГИС „Торги“. По условиям контракта, покупатель обязан в течение пяти лет предоставлять услуги по социальной реабилитации инвалидам.

«Медтехнолоджи ПФО» зарегистрировано в Москве. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основной профиль деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. «Медтехнолоджи ПФО» принадлежит ООО «МиГ» (уставный капитал — 1,1 млн рублей), где 85% долей является собственностью МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед». Данные о владельцах этой кампании в «Сбис» и «СПАРК-Интерфакс» скрыты. По информации СМИ, в начале 2022 года 70% долей Огмент Инвестментс Лимитед» принадлежало миллиардеру Виктору Харитонину (холдинги «Фармстандарт», «Мединвестгрупп»).

Пермские власти купили санаторий «Гармония» в 2021 году на открытых торгах за 188 млн рублей у предпринимательницы Екатерины Шубодеровой. В ноябре 2023 года УФСБ возбудило уголовное дело по факту приобретения этого здания. Силовики посчитали, что цена была сильно завышена. В пермском минимущества и минсоцразвития проходили обыски. В августе 2024 года власти включили санаторий в план приватизации.

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Пермское минимущество продало на торгах здание бывшего санатория «Гармония», приобретение которого заинтересовало УФСБ. По данным площадки ГИС «Торги», новым владельцем объекта стало ООО «Медтехнолоджи ПФО», которое считается близким к «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина. Компания купила здание по стартовой цене в 267 281 000 рублей и должна будет сохранить здесь центр реабилитации инвалидов. «Информация о лоте — г. Пермь, ул. Встречная, д.35. Начальная цена — 267 281 000,00 руб. Победитель аукциона — ООО „Медтехнолоджи ПФО“, — говорится на площадке ГИС „Торги“. По условиям контракта, покупатель обязан в течение пяти лет предоставлять услуги по социальной реабилитации инвалидам. «Медтехнолоджи ПФО» зарегистрировано в Москве. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основной профиль деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. «Медтехнолоджи ПФО» принадлежит ООО «МиГ» (уставный капитал — 1,1 млн рублей), где 85% долей является собственностью МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед». Данные о владельцах этой кампании в «Сбис» и «СПАРК-Интерфакс» скрыты. По информации СМИ, в начале 2022 года 70% долей Огмент Инвестментс Лимитед» принадлежало миллиардеру Виктору Харитонину (холдинги «Фармстандарт», «Мединвестгрупп»). Пермские власти купили санаторий «Гармония» в 2021 году на открытых торгах за 188 млн рублей у предпринимательницы Екатерины Шубодеровой. В ноябре 2023 года УФСБ возбудило уголовное дело по факту приобретения этого здания. Силовики посчитали, что цена была сильно завышена. В пермском минимущества и минсоцразвития проходили обыски. В августе 2024 года власти включили санаторий в план приватизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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