Структуры, близкие к миллиардеру Харитонину, купили скандальный пермский санаторий

Пермское минимущество продало на торгах здание бывшего санатория «Гармония», приобретение которого заинтересовало УФСБ. По данным площадки ГИС «Торги», новым владельцем объекта стало ООО «Медтехнолоджи ПФО», которое считается близким к «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина. Компания купила здание по стартовой цене в 267 281 000 рублей и должна будет сохранить здесь центр реабилитации инвалидов.
«Информация о лоте — г. Пермь, ул. Встречная, д.35. Начальная цена — 267 281 000,00 руб. Победитель аукциона — ООО „Медтехнолоджи ПФО“, — говорится на площадке ГИС „Торги“. По условиям контракта, покупатель обязан в течение пяти лет предоставлять услуги по социальной реабилитации инвалидам.
«Медтехнолоджи ПФО» зарегистрировано в Москве. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основной профиль деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. «Медтехнолоджи ПФО» принадлежит ООО «МиГ» (уставный капитал — 1,1 млн рублей), где 85% долей является собственностью МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед». Данные о владельцах этой кампании в «Сбис» и «СПАРК-Интерфакс» скрыты. По информации СМИ, в начале 2022 года 70% долей Огмент Инвестментс Лимитед» принадлежало миллиардеру Виктору Харитонину (холдинги «Фармстандарт», «Мединвестгрупп»).
Пермские власти купили санаторий «Гармония» в 2021 году на открытых торгах за 188 млн рублей у предпринимательницы Екатерины Шубодеровой. В ноябре 2023 года УФСБ возбудило уголовное дело по факту приобретения этого здания. Силовики посчитали, что цена была сильно завышена. В пермском минимущества и минсоцразвития проходили обыски. В августе 2024 года власти включили санаторий в план приватизации.
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