Ларису Ведерникову якобы убедили пойти на сделку Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

После обысков в рамках уголовного дела о мошенничестве в руководстве минимущества, минзакупок и минсоца — паника. По данным источников URA.RU в региональной политтусовке, министр по управлению имуществом Лариса Ведерникова в 2021 году была против этой сделки, однако руководство убедило ее в правильности решения. Сейчас перспективы статусных чиновников зависят от свидетельских показаний непосредственных организаторов закупки.

Торг уместен

Здание санатория «Гармония» на ул. Встречной, 35 в Перми его владелица Екатерина Шубодерова пыталась почти год продать на сайтах недвижимости. Цена составляла 50 млн рублей. «Здание профилактория в хорошем состоянии. Есть актовый зал на 100 человек, столовая, 50 номеров, вместимость 93 человека. Есть медицинская часть, летний сад. Отдельно стоящее здание сауны. Земельный участок в аренде. ТОРГ!» — отмечалось в одном из объявлений.

Закупку на приобретение здания для размещения центра реабилитации инвалидов краевое закупок разместило в конце 2021 года. Аукцион на площадке «ТЭК-Торг» прошел 20 декабря, а 31 декабря был заключен контракт между минимущества (как балансодержателем) и ИП Шубодеровой Екатериной Александровной. Стартовая цена составляла 208 млн рублей.

Скриншот сайта объявлений cian

Цену определить невозможно

Заявки подавали четыре участника, одна была отозвана. Названия компаний неизвестны, но, по данным выписки заключения экспертов на соответствие заявок техническому заданию, известно, что помимо Встречной, 35, краевым властям предлагали купить здания по ул. Гайвинская, 78, ул. Кировоградская, 110, ул. Усадьбенная, 55 и ул. Доватора, 48. Всем требованиям удовлетворили только Встречная и Гайвинская.

Экспертизу проводило АНО «Союзэкспертиза» при Пермской ТПП. АНО возглавляет председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева.

Стартовая цена контракта определялась на основании «иного метода». На это указывает документ об обосновании стартовый центы, являющийся обязательным в пакете документов для закупки, а также выводы экспертов. «Использован иной метод, основанный на использовании данных о стоимости типового строительства, поскольку к рассматриваемой ситуации невозможно применить иные методы — затратный, тарифный, сопоставимых цен и т. д.» — говорится в заключении. В итоге стоимость считали на основании разного рода справочников и средних цен по рынку. По данным «Союзэкспертизы», стартовая цена должна составлять 226 655 275 рублей.

Эксперты установили, что начальная цена соответствует требованиям техзадания Скриншот заключения экспертов с сайта «ТЭК-Торг»

Победителей не судят

Победила заявка Екатерины Шубодеровой. Она предложила 198 млн рублей, а потом в рамках допсоглашения снизила цену до 187,94 млн рублей. ИП Екатерины Шубодеровой (ИНН 590584123527 — такой же, как в закупке) было ликвидировано 20 ноября 2023 года (согласно открытым данным).

Екатерина Шубодерова якобы является сестрой предпринимателя Дмитрия Шубодерова, президента краевой Федерации фигурного катания. Их отец, Александр Шубодеров — известный спортивный меценат и бизнесмен. Он построил частный спортивный комплекс «Ледовый» в Верхних Муллах.

Источники URA.RUв политэлитах уверяют, что глава минимущества Лариса Ведерникова была против проведения этих торгов в таком виде. И против покупки здания на ул. Встречная, 35. Однако ее убедили это сделать.

Уголовное дело о мошенничестве УФСБ возбудило 16 ноября. 20 ноября в трех министерствах прошли обыски. Силовики считают, что покупкой здания бюджету края был причинен ущерб на всю сумму заключенного контракта — 187 949 740 рублей. А это особо крупный размер. Дело возбуждено по факту, и сейчас УФСБ устанавливает причастных. «Все министры сейчас под ударом. Очень много зависит, что скажут силовикам на допросах рядовые исполнители закупки», — говорит инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен.