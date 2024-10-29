Обладательница «самых больших губ в РФ» найдена мертвой

29 октября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Кристину Рэй нашли мертвой в канализационном коллекторе Фото: rei_kristina_rei/instagram/(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В Сочи в канализации нашли тело 35-летней блогерши и модели Кристины Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова), которая являлась обладательницей титула «Самые большие губы в России». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогерша Кристина Рэй найдена мертвой в Сочи. Тело обнаружили в канализационном коллекторе», — передает telegram-канал. Бывшая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса по размеру губ, Кристина Рэй, пропала без вести в Сочи. С 28 сентября она не выходила на связь с родственниками и друзьями. Девушка получила известность благодаря своим необычно большим губам, однако позже она приняла решение удалить филлеры, вернувшись к своему исходному внешнему виду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сочи в канализации нашли тело 35-летней блогерши и модели Кристины Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова), которая являлась обладательницей титула «Самые большие губы в России». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогерша Кристина Рэй найдена мертвой в Сочи. Тело обнаружили в канализационном коллекторе», — передает telegram-канал. Бывшая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса по размеру губ, Кристина Рэй, пропала без вести в Сочи. С 28 сентября она не выходила на связь с родственниками и друзьями. Девушка получила известность благодаря своим необычно большим губам, однако позже она приняла решение удалить филлеры, вернувшись к своему исходному внешнему виду.