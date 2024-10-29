Обладательница «самых больших губ в РФ» найдена мертвой

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Кристину Рэй нашли мертвой в канализационном коллекторе Фото:

В Сочи в канализации нашли тело 35-летней блогерши и модели Кристины Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова), которая являлась обладательницей титула «Самые большие губы в России». Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Блогерша Кристина Рэй найдена мертвой в Сочи. Тело обнаружили в канализационном коллекторе», — передает telegram-канал.

Бывшая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса по размеру губ, Кристина Рэй, пропала без вести в Сочи. С 28 сентября она не выходила на связь с родственниками и друзьями. Девушка получила известность благодаря своим необычно большим губам, однако позже она приняла решение удалить филлеры, вернувшись к своему исходному внешнему виду.

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В Сочи в канализации нашли тело 35-летней блогерши и модели Кристины Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова), которая являлась обладательницей титула «Самые большие губы в России». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогерша Кристина Рэй найдена мертвой в Сочи. Тело обнаружили в канализационном коллекторе», — передает telegram-канал. Бывшая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса по размеру губ, Кристина Рэй, пропала без вести в Сочи. С 28 сентября она не выходила на связь с родственниками и друзьями. Девушка получила известность благодаря своим необычно большим губам, однако позже она приняла решение удалить филлеры, вернувшись к своему исходному внешнему виду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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