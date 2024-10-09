Экс-обладательница титула «Самые большие губы в РФ» пропала в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры ведут поиски Кристины Рэй в Краснодарском крае
Волонтеры ведут поиски Кристины Рэй в Краснодарском крае Фото:

В Сочи разыскивают 35-летнюю модель Кристину Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова). Ранее она являлась обладательницей титула «Самые большие губы в России».

«В Сочи пропала модель Кристина Рэй», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае. Там добавили, что она пропала без вести 28 сентября. Рост Кристины — 182 см, среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза.

На момент исчезновения была в белой майке, зеленых шортах и красных кроссовках. Ранее модель делала операции по увеличению губ, но позже вернулась к прежней внешности и работала в салоне красоты в Сочи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи разыскивают 35-летнюю модель Кристину Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова). Ранее она являлась обладательницей титула «Самые большие губы в России». «В Сочи пропала модель Кристина Рэй», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае. Там добавили, что она пропала без вести 28 сентября. Рост Кристины — 182 см, среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения была в белой майке, зеленых шортах и красных кроссовках. Ранее модель делала операции по увеличению губ, но позже вернулась к прежней внешности и работала в салоне красоты в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...