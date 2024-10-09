Экс-обладательница титула «Самые большие губы в РФ» пропала в Сочи

В Сочи разыскивают 35-летнюю модель Кристину Рэй (настоящее имя Кристина Кожевникова). Ранее она являлась обладательницей титула «Самые большие губы в России».
«В Сочи пропала модель Кристина Рэй», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае. Там добавили, что она пропала без вести 28 сентября. Рост Кристины — 182 см, среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза.
На момент исчезновения была в белой майке, зеленых шортах и красных кроссовках. Ранее модель делала операции по увеличению губ, но позже вернулась к прежней внешности и работала в салоне красоты в Сочи.
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