В Кремле прокомментировали ситуацию с распродажей недвижимости

Песков: в Кремле нет информации о распродаже недвижимости через суд
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о распродаже недвижимости через суд Фото:

В Кремле заявили о намерении оспаривать ситуацию с распродажей некоторых объектов недвижимости через судебные инстанции. Москва не располагает информацией о проведении таких торгов и планирует защищать свои имущественные интересы. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не располагаю информацией об этом. Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы», — заявил Песков. Он добавил, что применение всех доступных правовых механизмов является приоритетом в данной ситуации. Однако нет информации, о какой распродаже недвижимости идет речь.

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В Кремле заявили о намерении оспаривать ситуацию с распродажей некоторых объектов недвижимости через судебные инстанции. Москва не располагает информацией о проведении таких торгов и планирует защищать свои имущественные интересы. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не располагаю информацией об этом. Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы», — заявил Песков. Он добавил, что применение всех доступных правовых механизмов является приоритетом в данной ситуации. Однако нет информации, о какой распродаже недвижимости идет речь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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