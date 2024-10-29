В Кремле прокомментировали ситуацию с распродажей недвижимости

Песков: в Кремле нет информации о распродаже недвижимости через суд

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о распродаже недвижимости через суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле заявили о намерении оспаривать ситуацию с распродажей некоторых объектов недвижимости через судебные инстанции. Москва не располагает информацией о проведении таких торгов и планирует защищать свои имущественные интересы. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не располагаю информацией об этом. Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы», — заявил Песков. Он добавил, что применение всех доступных правовых механизмов является приоритетом в данной ситуации. Однако нет информации, о какой распродаже недвижимости идет речь.