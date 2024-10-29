После гибели рабочего на стройке дороги в Перми проверят подрядчика

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают полиция и следователи
На месте ЧП работают полиция и следователи Фото:

В компании, которая занимается строительством дороги на шоссе Космонавтов в Перми, проведут проверку. Сегодня ее сотрудник погиб на рабочем месте.

«В ходе строительства автомобильной дороги на ул. Шоссе Космонавтов в районе остановки Блюхера рабочего засыпало гравием. Планируется проверка организации работ и охраны труда подрядчика», — сообщили журналистам в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

В Следственном комитете начали свою проверку. В ведомстве сообщили, что ЧП произошло во время установки дренажной трубы. Рабочего засыпало грунтом. Он скончался на месте происшествия. Как рассказывало URA.RU, у мужчины остались жена и ребенок. 

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В компании, которая занимается строительством дороги на шоссе Космонавтов в Перми, проведут проверку. Сегодня ее сотрудник погиб на рабочем месте. «В ходе строительства автомобильной дороги на ул. Шоссе Космонавтов в районе остановки Блюхера рабочего засыпало гравием. Планируется проверка организации работ и охраны труда подрядчика», — сообщили журналистам в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В Следственном комитете начали свою проверку. В ведомстве сообщили, что ЧП произошло во время установки дренажной трубы. Рабочего засыпало грунтом. Он скончался на месте происшествия. Как рассказывало URA.RU, у мужчины остались жена и ребенок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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