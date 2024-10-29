После гибели рабочего на стройке дороги в Перми проверят подрядчика

В компании, которая занимается строительством дороги на шоссе Космонавтов в Перми, проведут проверку. Сегодня ее сотрудник погиб на рабочем месте.
«В ходе строительства автомобильной дороги на ул. Шоссе Космонавтов в районе остановки Блюхера рабочего засыпало гравием. Планируется проверка организации работ и охраны труда подрядчика», — сообщили журналистам в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
В Следственном комитете начали свою проверку. В ведомстве сообщили, что ЧП произошло во время установки дренажной трубы. Рабочего засыпало грунтом. Он скончался на месте происшествия. Как рассказывало URA.RU, у мужчины остались жена и ребенок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!