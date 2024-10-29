Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали первую в России базу данных судебных экспертиз. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, в одном справочнике можно будет найти экспертизы, проведенные гражданском, арбитражном, административном и уголовном видах судопроизводства.
«Авторам удалось собрать и систематизировать как традиционные криминалистические экспертизы, так и те, которые еще не описаны в учебниках и справочниках. В настоящее время база данных справочника готова, осталось упаковать ее в готовый программный продукт. Ученые ищут промышленного партнера, который поможет с разработкой веб-сайта», — рассказали в ЮУрГУ.
Число исследований растет с каждым днем. Как сообщила автор работы Алена Григорьева, только за 2022 год количество видов судебных экспертиз увеличилось до 32, количество экспертных специальностей — до 69. Среди них такие, как идентификация автора текста, исследование измененных кистей рук, идентификация лица по черепу, экспертиза строительных проектов и анализ лесных ресурсов.
В базе собрали данные из разных ведомств. Есть информация от Минздрава, МЧС, таможни, силовых структур. В исследовании указано, какие вопросы в том или ином случае следует задать эксперту. Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Наталья Папоян сослалась на свой 15-летний опыт работы судебным экспертом в системе МВД. Ученая отметила, что постоянно появляются новые виды экспертиз, а следователи зачастую не знакомы с возможностями экспертных исследований различных объектов. Печатные справочники обновляются редко. В ряде случаев следует соблюдать очередность экспертиз. Например, если на ноже имеются отпечатки пальцев и следы крови, вначале надо провести ДНК-исследование, а затем дактилоскопическое, в противном случае будут утрачены важные доказательства. Ошибки затягивают расследования.
Челябинские ученые разработали полноценный справочник, к которому могут обратиться эксперты, следователи, адвокаты, сотрудники государственных ведомств, граждане. Пользователю достаточно будет ввести в строку поиска ключевое слово, чтобы получить рекомендации. По слову «флэшка» обратившийся узнает, что надо назначить компьютерно-техническую экспертизу, получит информацию о том, как правильно упаковать гаджет и в какое экспертное учреждение отправить.
«Справочник работает по принципу „все включено“. Первым делом пользователь выясняет, какая именно экспертиза ему требуется, затем получает инструкцию по составлению вопросов для эксперта, далее — наименование учреждения, в которое нужно обратиться, с почтовым адресом и служебным телефоном начальника и дежурного эксперта. На последнем этапе предусматривается возможность обратной связи и получения консультации по телефону», — рассказали в юридическом институте ЮУрГУ.
Особенность челябинской разработки также в конструкторе для составления постановлений. Инструмент включает в себя разные шаблоны и бланки, основанные на актуальных нормативно-правовых актах. Такой инструмент ускорит процесс документального оформления постановлений о назначении судебной экспертизы. Ученые подготовили документы на госрегистрацию базы данных. Заинтересованность в продукте выразили коллегия адвокатов региона, управление МВД по Челябинску, экспертно-криминалистический центр областного ГУВД.
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