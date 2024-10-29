В Тюмени снесут 12 многоквартирных домов ради перестройки микрорайонов

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Площадь КРТ составит 26,74 га
Площадь КРТ составит 26,74 га Фото:

В Тюмени на улицах Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной и Магаданской снесут многоквартирные дома, чтобы провести комплексное развитие территории (КРТ). Как указано в постановлении главы города Максима Афанасьева, районы перестроят в течение восьми лет. Площадь КРТ составит более 26 га.

«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе в районе улицы Изумрудной, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозной, улицы Магаданской города Тюмени, площадью 26,74 га... Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте один настоящего постановления — восемь лет», — указано в документе.

Под снос попали 12 многоквартирных домов. Согласно постановлению, на Изумрудной разрешается строить многоэтажки, общежития, магазины, детские сады, школы, кафе и гостиницы. Что может появиться на других улицах, неизвестно.

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В Тюмени на улицах Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной и Магаданской снесут многоквартирные дома, чтобы провести комплексное развитие территории (КРТ). Как указано в постановлении главы города Максима Афанасьева, районы перестроят в течение восьми лет. Площадь КРТ составит более 26 га. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе в районе улицы Изумрудной, улицы Фридриха Энгельса, улицы Совхозной, улицы Магаданской города Тюмени, площадью 26,74 га... Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте один настоящего постановления — восемь лет», — указано в документе. Под снос попали 12 многоквартирных домов. Согласно постановлению, на Изумрудной разрешается строить многоэтажки, общежития, магазины, детские сады, школы, кафе и гостиницы. Что может появиться на других улицах, неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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