29 октября 2024

Переплата в три раза: сколько стала стоить ипотека в Екатеринбурге

В Екатеринбурге переплата за студию в ипотеку составит 10 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург , город, новостройки, екатерининский парк, жк екатерининский парк, многоквартирные дома
Переплата за «трешку» в ипотеку составит 31,5 миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге при покупке квартиры в ипотеку с базовой ставкой переплата может превышать начальную стоимость в три раза. Корреспондент URA.RU подсчитал с помощью ипотечного калькулятора, во сколько обойдется приобретение недвижимости после отмены льготных кредитов.

По данным агентства «Этажи», стоимость одного квадратного метра новостроек в сентябре составила 139,9 тысяч рублей. Также при расчете была взята средняя площадь студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир на рынке жилья.

Студия площадью 24 квадратных метра с учетом стоимости одного «квадрата» обойдется покупателю в 3,3 миллиона рублей. При этом, если взять квартиру в ипотеку без льготных условий по ставке в 26,5% годовых, переплата составит 10,2 миллиона рублей.

Однокомнатная квартира в 39 квадратных метров будет стоить в среднем 5,2 миллиона рублей. Переплата под такой же процент ипотечной ставки — 17,1 миллиона рублей. За двухкомнатную квартиру придется переплатить 18,5 миллиона рублей, а за трехкомнатную — 31,5 миллиона рублей.

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В Екатеринбурге при покупке квартиры в ипотеку с базовой ставкой переплата может превышать начальную стоимость в три раза. Корреспондент URA.RU подсчитал с помощью ипотечного калькулятора, во сколько обойдется приобретение недвижимости после отмены льготных кредитов. По данным агентства «Этажи», стоимость одного квадратного метра новостроек в сентябре составила 139,9 тысяч рублей. Также при расчете была взята средняя площадь студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир на рынке жилья. Студия площадью 24 квадратных метра с учетом стоимости одного «квадрата» обойдется покупателю в 3,3 миллиона рублей. При этом, если взять квартиру в ипотеку без льготных условий по ставке в 26,5% годовых, переплата составит 10,2 миллиона рублей. Однокомнатная квартира в 39 квадратных метров будет стоить в среднем 5,2 миллиона рублей. Переплата под такой же процент ипотечной ставки — 17,1 миллиона рублей. За двухкомнатную квартиру придется переплатить 18,5 миллиона рублей, а за трехкомнатную — 31,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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