Экономика Недвижимость Переплата в три раза: сколько стала стоить ипотека в Екатеринбурге В Екатеринбурге переплата за студию в ипотеку составит 10 миллионов рублей 30 октября 2024 в 09:18 Размер текста - 17 + Переплата за «трешку» в ипотеку составит 31,5 миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге при покупке квартиры в ипотеку с базовой ставкой переплата может превышать начальную стоимость в три раза. Корреспондент URA.RU подсчитал с помощью ипотечного калькулятора, во сколько обойдется приобретение недвижимости после отмены льготных кредитов. По данным агентства «Этажи», стоимость одного квадратного метра новостроек в сентябре составила 139,9 тысяч рублей. Также при расчете была взята средняя площадь студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир на рынке жилья. Студия площадью 24 квадратных метра с учетом стоимости одного «квадрата» обойдется покупателю в 3,3 миллиона рублей. При этом, если взять квартиру в ипотеку без льготных условий по ставке в 26,5% годовых, переплата составит 10,2 миллиона рублей. Однокомнатная квартира в 39 квадратных метров будет стоить в среднем 5,2 миллиона рублей. Переплата под такой же процент ипотечной ставки — 17,1 миллиона рублей. За двухкомнатную квартиру придется переплатить 18,5 миллиона рублей, а за трехкомнатную — 31,5 миллиона рублей. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге при покупке квартиры в ипотеку с базовой ставкой переплата может превышать начальную стоимость в три раза. Корреспондент URA.RU подсчитал с помощью ипотечного калькулятора, во сколько обойдется приобретение недвижимости после отмены льготных кредитов. По данным агентства «Этажи», стоимость одного квадратного метра новостроек в сентябре составила 139,9 тысяч рублей. Также при расчете была взята средняя площадь студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир на рынке жилья. Студия площадью 24 квадратных метра с учетом стоимости одного «квадрата» обойдется покупателю в 3,3 миллиона рублей. При этом, если взять квартиру в ипотеку без льготных условий по ставке в 26,5% годовых, переплата составит 10,2 миллиона рублей. Однокомнатная квартира в 39 квадратных метров будет стоить в среднем 5,2 миллиона рублей. Переплата под такой же процент ипотечной ставки — 17,1 миллиона рублей. За двухкомнатную квартиру придется переплатить 18,5 миллиона рублей, а за трехкомнатную — 31,5 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям