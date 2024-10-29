Переплата в три раза: сколько стала стоить ипотека в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при покупке квартиры в ипотеку с базовой ставкой переплата может превышать начальную стоимость в три раза. Корреспондент URA.RU подсчитал с помощью ипотечного калькулятора, во сколько обойдется приобретение недвижимости после отмены льготных кредитов.
По данным агентства «Этажи», стоимость одного квадратного метра новостроек в сентябре составила 139,9 тысяч рублей. Также при расчете была взята средняя площадь студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир на рынке жилья.
Студия площадью 24 квадратных метра с учетом стоимости одного «квадрата» обойдется покупателю в 3,3 миллиона рублей. При этом, если взять квартиру в ипотеку без льготных условий по ставке в 26,5% годовых, переплата составит 10,2 миллиона рублей.
Однокомнатная квартира в 39 квадратных метров будет стоить в среднем 5,2 миллиона рублей. Переплата под такой же процент ипотечной ставки — 17,1 миллиона рублей. За двухкомнатную квартиру придется переплатить 18,5 миллиона рублей, а за трехкомнатную — 31,5 миллиона рублей.
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