Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, которые боятся в новостройке остаться без света и тепла

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО проверить жалобы жителей многоквартирного дома в Нижневартовске, которые боятся остаться зимой без света и тепла. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».
«Председатель СК России Бастрыкин А. И поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает telegram-канал. Дело возбуждено по статье 293 УК РФ «халатность».
Жители многоэтажки боятся остаться без электричества и теплоснабжения из-за того, что дом был введен в эксплуатацию с нарушениями. Кроме того, здание не подключено к системе водоотведения.
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