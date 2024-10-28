28 октября 2024

Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, которые боятся в новостройке остаться без света и тепла

В ХМАО жители пожаловались на новостройку, сданную в эксплуатацию с нарушениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на состояние новостройки
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на состояние новостройки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО проверить жалобы жителей многоквартирного дома в Нижневартовске, которые боятся остаться зимой без света и тепла. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«Председатель СК России Бастрыкин А. И поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает telegram-канал. Дело возбуждено по статье 293 УК РФ «халатность».

Жители многоэтажки боятся остаться без электричества и теплоснабжения из-за того, что дом был введен в эксплуатацию с нарушениями. Кроме того, здание не подключено к системе водоотведения.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО проверить жалобы жителей многоквартирного дома в Нижневартовске, которые боятся остаться зимой без света и тепла. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Председатель СК России Бастрыкин А. И поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает telegram-канал. Дело возбуждено по статье 293 УК РФ «халатность». Жители многоэтажки боятся остаться без электричества и теплоснабжения из-за того, что дом был введен в эксплуатацию с нарушениями. Кроме того, здание не подключено к системе водоотведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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