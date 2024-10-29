Госдума запретила посредникам принимать экзамен у мигрантов

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Сертификаты о владении языком для мигрантов теперь смогут выдавать только государственные учреждения
Сертификаты о владении языком для мигрантов теперь смогут выдавать только государственные учреждения Фото:

Госдума России приняла закон, запрещающий посредникам участвовать в проведении экзаменов по русскому языку для мигрантов. Решение принято на заседании нижней палаты парламента.

«Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Теперь сертификаты о владении языком смогут выдавать только государственные учреждения.

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что процент мигрантов, не сдавших экзамен, увеличился до 30%. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации и включает требования к правительству по формированию правил экзамена. Также исключительные полномочия по определению образовательных организаций для проведения экзаменов переданы правительству России.

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Госдума России приняла закон, запрещающий посредникам участвовать в проведении экзаменов по русскому языку для мигрантов. Решение принято на заседании нижней палаты парламента. «Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Теперь сертификаты о владении языком смогут выдавать только государственные учреждения. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что процент мигрантов, не сдавших экзамен, увеличился до 30%. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации и включает требования к правительству по формированию правил экзамена. Также исключительные полномочия по определению образовательных организаций для проведения экзаменов переданы правительству России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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