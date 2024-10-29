Власти раскрыли планы по реставрации круглой бани в Тюмени

В Тюмени разрабатывают проект реставрации круглой бани, где откроют планетарий
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Прогулка по городу, с админами паблика Архитектурные излишества. Тюмень, баня, круглая баня
После реставрации в здании планируют открыть планетарий Фото:

В Тюмени разрабатывают проект реставрации круглой бани на улице Ленина, здесь планируют открыть планетарий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здание передали в аренду до октября 2068 года. После согласования проекта работы по сохранению объекта проведут в течение трех лет.

«Основной целью аренды является создание общественного пространства и организация выставочных экспозиций… В настоящее время научно-проектная документация для дальнейшей реставрации объекта находится в процессе разработки. Срок проведения работ по сохранению составляет три года с момента согласования проекта органом государственной охраны объектов культурного наследия», — сообщили в мэрии.

Арендатор будет проводить все работы за свой счет. Здание круглой бани является предметом культурного наследия.

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В Тюмени разрабатывают проект реставрации круглой бани на улице Ленина, здесь планируют открыть планетарий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здание передали в аренду до октября 2068 года. После согласования проекта работы по сохранению объекта проведут в течение трех лет. «Основной целью аренды является создание общественного пространства и организация выставочных экспозиций… В настоящее время научно-проектная документация для дальнейшей реставрации объекта находится в процессе разработки. Срок проведения работ по сохранению составляет три года с момента согласования проекта органом государственной охраны объектов культурного наследия», — сообщили в мэрии. Арендатор будет проводить все работы за свой счет. Здание круглой бани является предметом культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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