Власти раскрыли планы по реставрации круглой бани в Тюмени

В Тюмени разрабатывают проект реставрации круглой бани на улице Ленина, здесь планируют открыть планетарий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здание передали в аренду до октября 2068 года. После согласования проекта работы по сохранению объекта проведут в течение трех лет.
«Основной целью аренды является создание общественного пространства и организация выставочных экспозиций… В настоящее время научно-проектная документация для дальнейшей реставрации объекта находится в процессе разработки. Срок проведения работ по сохранению составляет три года с момента согласования проекта органом государственной охраны объектов культурного наследия», — сообщили в мэрии.
Арендатор будет проводить все работы за свой счет. Здание круглой бани является предметом культурного наследия.
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В Тюмени разрабатывают проект реставрации круглой бани на улице Ленина, здесь планируют открыть планетарий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здание передали в аренду до октября 2068 года. После согласования проекта работы по сохранению объекта проведут в течение трех лет. «Основной целью аренды является создание общественного пространства и организация выставочных экспозиций… В настоящее время научно-проектная документация для дальнейшей реставрации объекта находится в процессе разработки. Срок проведения работ по сохранению составляет три года с момента согласования проекта органом государственной охраны объектов культурного наследия», — сообщили в мэрии. Арендатор будет проводить все работы за свой счет. Здание круглой бани является предметом культурного наследия.