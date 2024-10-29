В Екатеринбурге закрыли сразу два заведения, одно — спустя месяц после запуска. Фото

В Екатеринбурге закрыли бар «Иван» и ресторан Gege
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Gege на улице Химиков 3. Екатеринбург, gege
Gege работал с 2021 года Фото:

В Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Последний презентовали горожанам в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены, заметил корреспондент URA.RU.

Заведения закрылись неожиданно: никаких объявлений не было, telegram-каналы гастроточек также пропали. Дозвониться до владельцев не удалось, им направлен запрос, ответ ожидается.

Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну. Gege работал с 2021 года: внутри было много зелени, полумрак, а кухня отдавала самые дорогие в городе хинкали — из мраморной говядины. Бар «Иван» был с отсылкой к Японии и России в меню, рассчитан на 20 посадочных мест, а на потолке показывали фильмы Квентина Тарантино.

От вывески остались лишь силуэты букв
От вывески остались лишь силуэты букв
Фото:
Сейчас Gege выглядит внутри так
Сейчас Gege выглядит внутри так
Фото:
Такая ситуация в баре «Иван»
Такая ситуация в баре «Иван»
Фото:
Все вывески исчезли
Все вывески исчезли
Фото:

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В Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Последний презентовали горожанам в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены, заметил корреспондент URA.RU. Заведения закрылись неожиданно: никаких объявлений не было, telegram-каналы гастроточек также пропали. Дозвониться до владельцев не удалось, им направлен запрос, ответ ожидается. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну. Gege работал с 2021 года: внутри было много зелени, полумрак, а кухня отдавала самые дорогие в городе хинкали — из мраморной говядины. Бар «Иван» был с отсылкой к Японии и России в меню, рассчитан на 20 посадочных мест, а на потолке показывали фильмы Квентина Тарантино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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