В Екатеринбурге закрыли сразу два заведения, одно — спустя месяц после запуска. Фото

В Екатеринбурге закрыли бар «Иван» и ресторан Gege

29 октября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Gege работал с 2021 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Последний презентовали горожанам в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены, заметил корреспондент URA.RU. Заведения закрылись неожиданно: никаких объявлений не было, telegram-каналы гастроточек также пропали. Дозвониться до владельцев не удалось, им направлен запрос, ответ ожидается. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну. Gege работал с 2021 года: внутри было много зелени, полумрак, а кухня отдавала самые дорогие в городе хинкали — из мраморной говядины. Бар «Иван» был с отсылкой к Японии и России в меню, рассчитан на 20 посадочных мест, а на потолке показывали фильмы Квентина Тарантино. От вывески остались лишь силуэты букв Фото: Размик Закарян © URA.RU Сейчас Gege выглядит внутри так Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Такая ситуация в баре «Иван» Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Все вывески исчезли Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Последний презентовали горожанам в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены, заметил корреспондент URA.RU. Заведения закрылись неожиданно: никаких объявлений не было, telegram-каналы гастроточек также пропали. Дозвониться до владельцев не удалось, им направлен запрос, ответ ожидается. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну. Gege работал с 2021 года: внутри было много зелени, полумрак, а кухня отдавала самые дорогие в городе хинкали — из мраморной говядины. Бар «Иван» был с отсылкой к Японии и России в меню, рассчитан на 20 посадочных мест, а на потолке показывали фильмы Квентина Тарантино.