В Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Последний презентовали горожанам в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены, заметил корреспондент URA.RU.
Заведения закрылись неожиданно: никаких объявлений не было, telegram-каналы гастроточек также пропали. Дозвониться до владельцев не удалось, им направлен запрос, ответ ожидается.
Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну. Gege работал с 2021 года: внутри было много зелени, полумрак, а кухня отдавала самые дорогие в городе хинкали — из мраморной говядины. Бар «Иван» был с отсылкой к Японии и России в меню, рассчитан на 20 посадочных мест, а на потолке показывали фильмы Квентина Тарантино.
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В Екатеринбурге тайно и внезапно закрыли ресторан Gege и бар «Иван». Последний презентовали горожанам в середине сентября 2024 года. Внутри помещений остались лишь строительные материалы и голые стены, заметил корреспондент URA.RU. Заведения закрылись неожиданно: никаких объявлений не было, telegram-каналы гастроточек также пропали. Дозвониться до владельцев не удалось, им направлен запрос, ответ ожидается. Оба заведения принадлежали рестораторам Борису Короткину, Анне Гегечкори и Карену Саргсяну. Gege работал с 2021 года: внутри было много зелени, полумрак, а кухня отдавала самые дорогие в городе хинкали — из мраморной говядины. Бар «Иван» был с отсылкой к Японии и России в меню, рассчитан на 20 посадочных мест, а на потолке показывали фильмы Квентина Тарантино.