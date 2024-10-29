Дирижер Башмет смог выписать из квартиры прежних жильцов спустя 16 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квартира находилась в собственности Башмета 16 лет
Квартира находилась в собственности Башмета 16 лет Фото:

Тверской суд Москвы удовлетворил иск известного дирижера Юрия Башмета о выселении из его квартиры предыдущего владельца и пятерых бывших жильцов спустя 16 лет . Об этом сообщается на заседании суда. 

«Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», — передает ТАСС решение судьи. Там добавили, что в течение 16 лет владения квартирой Башмет регулярно производил оплату коммунальных услуг.

Согласно информации, полученной во время судебного разбирательства, с 2008 года, когда дирижер приобрел недвижимость, прежний владелец и пять других лиц оставались зарегистрированными в квартире. За прошедшие годы ни истец, ни ответчики не предприняли никаких мер для урегулирования возникшего спора.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Башмет подал заявление в суд о выселении пятерых бывших жильцов его новой квартиры, передает «Газета.ру». Апартаменты находятся в историческом здании «Саввинское подворье», расположенном всего в пяти минутах ходьбы от Кремля. Стоимость объекта недвижимости составляет 115 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тверской суд Москвы удовлетворил иск известного дирижера Юрия Башмета о выселении из его квартиры предыдущего владельца и пятерых бывших жильцов спустя 16 лет . Об этом сообщается на заседании суда.  «Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», — передает ТАСС решение судьи. Там добавили, что в течение 16 лет владения квартирой Башмет регулярно производил оплату коммунальных услуг. Согласно информации, полученной во время судебного разбирательства, с 2008 года, когда дирижер приобрел недвижимость, прежний владелец и пять других лиц оставались зарегистрированными в квартире. За прошедшие годы ни истец, ни ответчики не предприняли никаких мер для урегулирования возникшего спора. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Башмет подал заявление в суд о выселении пятерых бывших жильцов его новой квартиры, передает «Газета.ру». Апартаменты находятся в историческом здании «Саввинское подворье», расположенном всего в пяти минутах ходьбы от Кремля. Стоимость объекта недвижимости составляет 115 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...