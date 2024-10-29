Дирижер Башмет смог выписать из квартиры прежних жильцов спустя 16 лет

Тверской суд Москвы удовлетворил иск известного дирижера Юрия Башмета о выселении из его квартиры предыдущего владельца и пятерых бывших жильцов спустя 16 лет . Об этом сообщается на заседании суда.
«Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», — передает ТАСС решение судьи. Там добавили, что в течение 16 лет владения квартирой Башмет регулярно производил оплату коммунальных услуг.
Согласно информации, полученной во время судебного разбирательства, с 2008 года, когда дирижер приобрел недвижимость, прежний владелец и пять других лиц оставались зарегистрированными в квартире. За прошедшие годы ни истец, ни ответчики не предприняли никаких мер для урегулирования возникшего спора.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Башмет подал заявление в суд о выселении пятерых бывших жильцов его новой квартиры, передает «Газета.ру». Апартаменты находятся в историческом здании «Саввинское подворье», расположенном всего в пяти минутах ходьбы от Кремля. Стоимость объекта недвижимости составляет 115 миллионов рублей.
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