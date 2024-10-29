Пермь вошла в число городов с самыми низкими ценами на готовое жилье

30 октября 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке достигла 99 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми в сентябре 2024 года квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в среднем продавали за 99 тысяч рублей. Это одна из самых низких цен среди городов-миллионников России, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Перми в сентябре составила 99 тысяч рублей, за месяц она выросла на 0,3%. Еще ниже цена „квадрата“ в Воронеже (98 тысяч рублей), Челябинске и Волгограде (95 тысяч рублей)», — сообщили в «Яндекс Недвижимости». В Перми при росте цен предложение на вторичном рынке жилья снизилось. Количество объявлений в сентябре сократилось на 0,9%. Средняя стоимость готовой квартиры, выставленной на продажу, составляет 4,6 млн рублей, а средняя площадь — 46,8 квадратного метра. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, средние цены на жилье в городах-милионниках по всей России выросли на 0,4%. Таким образом продавцы компенсируют подорожание жилищных кредитов, если планируют покупать квартиры большей площади. «Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам», — отметил Белокурцев. Аналитики отметили, что больше всего за месяц цена «квадрата» выросла в Нижнем Новгороде — на 1,6%, до 133 тысячи рублей. Затем идет Краснодар, где стоимость поднялась на 1,5% и составила 117 тысяч рублей. На третьем месте оказалась Казань. В столице Татарстана квадратный метр подорожал на 1,1% и достиг 169 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, в каких микрорайонах Перми дешевле всего снимать квартиры. В числе лидеров оказался Кировский район. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в сентябре 2024 года квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в среднем продавали за 99 тысяч рублей. Это одна из самых низких цен среди городов-миллионников России, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Перми в сентябре составила 99 тысяч рублей, за месяц она выросла на 0,3%. Еще ниже цена „квадрата“ в Воронеже (98 тысяч рублей), Челябинске и Волгограде (95 тысяч рублей)», — сообщили в «Яндекс Недвижимости». В Перми при росте цен предложение на вторичном рынке жилья снизилось. Количество объявлений в сентябре сократилось на 0,9%. Средняя стоимость готовой квартиры, выставленной на продажу, составляет 4,6 млн рублей, а средняя площадь — 46,8 квадратного метра. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, средние цены на жилье в городах-милионниках по всей России выросли на 0,4%. Таким образом продавцы компенсируют подорожание жилищных кредитов, если планируют покупать квартиры большей площади. «Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам», — отметил Белокурцев. Аналитики отметили, что больше всего за месяц цена «квадрата» выросла в Нижнем Новгороде — на 1,6%, до 133 тысячи рублей. Затем идет Краснодар, где стоимость поднялась на 1,5% и составила 117 тысяч рублей. На третьем месте оказалась Казань. В столице Татарстана квадратный метр подорожал на 1,1% и достиг 169 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, в каких микрорайонах Перми дешевле всего снимать квартиры. В числе лидеров оказался Кировский район.