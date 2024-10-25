В Перми назвали самые дешевые районы для аренды квартиры. Карта

Самая дешевая аренда квартир в Перми в Кировском районе

26 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В среднем «однушки» в Перми сдают за 24 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми выгоднее арендовать квартиру в Кировском районе города. В среднем здесь можно снять «однушку» за 16,9 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры дешевле арендовать в Орджоникидзевском районе, где ставка — 19,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «Самые недорогие однокомнатные квартиры для аренды в конце октября 2024 года проще всего найти в Кировском районе. Самые дешевые „двушки“ — в Орджоникидзевском. Такое распределение объясняется худшей транспортной доступностью этих территорий, преобладанием устаревшего жилого фонда в них», — отметил Попов. Аналитик уточнил, что в среднем «однушки» в Перми сдают в аренду за 24 тысячи рублей, а «двушки» — за 35 тысяч рублей. За год ставки выросли на 28% и 15% соответственно. Если сравнивать стоимость аренды квартир по районам, то в самом дорогом Ленинском районе расценки в два раза выше, чем в самых дешевых. Так, в центре города однокомнатные в среднем сдают за 31,7 тысячи рублей, а двухкомнатные — за 51,8 тысячи рублей. На уровне отдельных микрорайонов разброс цен может быть еще больше. «Однушку» в советском панельном доме на окраине Кировского или Орджоникидзевского района можно снять за 13-14 тысяч рублей, а компактная квартира в новостройке в Ленинском районе обойдется в 35-40 тысяч рублей в месяц, то есть в три раза дороже, добавил Алексей Попов. Ранее URA.RU рассказало, что Пермь стала одним из лидеров по росту арендных ставок на однокомнатные квартиры. В среднем по стране за год цена выросла приблизительно на треть. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выгоднее арендовать квартиру в Кировском районе города. В среднем здесь можно снять «однушку» за 16,9 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры дешевле арендовать в Орджоникидзевском районе, где ставка — 19,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «Самые недорогие однокомнатные квартиры для аренды в конце октября 2024 года проще всего найти в Кировском районе. Самые дешевые „двушки“ — в Орджоникидзевском. Такое распределение объясняется худшей транспортной доступностью этих территорий, преобладанием устаревшего жилого фонда в них», — отметил Попов. Аналитик уточнил, что в среднем «однушки» в Перми сдают в аренду за 24 тысячи рублей, а «двушки» — за 35 тысяч рублей. За год ставки выросли на 28% и 15% соответственно. Если сравнивать стоимость аренды квартир по районам, то в самом дорогом Ленинском районе расценки в два раза выше, чем в самых дешевых. Так, в центре города однокомнатные в среднем сдают за 31,7 тысячи рублей, а двухкомнатные — за 51,8 тысячи рублей. На уровне отдельных микрорайонов разброс цен может быть еще больше. «Однушку» в советском панельном доме на окраине Кировского или Орджоникидзевского района можно снять за 13-14 тысяч рублей, а компактная квартира в новостройке в Ленинском районе обойдется в 35-40 тысяч рублей в месяц, то есть в три раза дороже, добавил Алексей Попов. Ранее URA.RU рассказало, что Пермь стала одним из лидеров по росту арендных ставок на однокомнатные квартиры. В среднем по стране за год цена выросла приблизительно на треть.