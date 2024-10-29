В Екатеринбурге экстренно эвакуируют бизнес-центр «Рифей»

В БЦ проводят пожарные учения (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 29 октября на улице Московской срочно эвакуируют бизнес-центр «Рифей». На месте проводят тренировку спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Будет проведена практическая тренировка по ликвидации пожара в БЦ „Рифей“ (улица Московская, 54) с эвакуацией людей при помощи пожарно-спасательной техники», — следует из сообщения. Учения начались примерно в 16:00.
Сотрудники МЧС призывают горожан не паниковать и не прерывать занятия спасателей. «Просим с пониманием отнестись к тренировке», — добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!