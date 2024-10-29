В Екатеринбурге экстренно эвакуируют бизнес-центр «Рифей»

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, эвакуация, пожар, лестница, пожарные
В БЦ проводят пожарные учения (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 29 октября на улице Московской срочно эвакуируют бизнес-центр «Рифей». На месте проводят тренировку спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Будет проведена практическая тренировка по ликвидации пожара в БЦ „Рифей“ (улица Московская, 54) с эвакуацией людей при помощи пожарно-спасательной техники», — следует из сообщения. Учения начались примерно в 16:00.

Сотрудники МЧС призывают горожан не паниковать и не прерывать занятия спасателей. «Просим с пониманием отнестись к тренировке», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге вечером 29 октября на улице Московской срочно эвакуируют бизнес-центр «Рифей». На месте проводят тренировку спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Будет проведена практическая тренировка по ликвидации пожара в БЦ „Рифей“ (улица Московская, 54) с эвакуацией людей при помощи пожарно-спасательной техники», — следует из сообщения. Учения начались примерно в 16:00. Сотрудники МЧС призывают горожан не паниковать и не прерывать занятия спасателей. «Просим с пониманием отнестись к тренировке», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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