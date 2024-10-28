Власти ХМАО создадут молодежное правительство

В ХМАО будет создано молодежное правительство — совещательно-консультативный орган, в который войдут 13 департаментов. Об этом сообщается на официальном сайте госорганов.
«Запрос был относительно того, чтобы в органах региональной власти создавались институты, позволяющие активной молодежи проявить себя, быть полезными, направлять инициативы, которые могут быть поддержаны. Возможно, для кого-то это станет первым шагом в будущей профессии», — сказал губернатор Руслан Кухарук.
Членом молодежного правительства могут стать югорчане 18—35 лет. Кандидатам необходимо подготовить заявку, резюме и написать в эссе о мотивах выдвижения. Также будущим членам правительства нужно подготовить предложения по развитию различных отраслей. Работать они будут на общественных началах по ряду направлений: физкультура, образование, здравоохранение и другие.
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