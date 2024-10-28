28 октября 2024

Власти ХМАО создадут молодежное правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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В состав молодежного правительства войдут 13 департаментов
В состав молодежного правительства войдут 13 департаментов Фото:

В ХМАО будет создано молодежное правительство — совещательно-консультативный орган, в который войдут 13 департаментов. Об этом сообщается на официальном сайте госорганов.

«Запрос был относительно того, чтобы в органах региональной власти создавались институты, позволяющие активной молодежи проявить себя, быть полезными, направлять инициативы, которые могут быть поддержаны. Возможно, для кого-то это станет первым шагом в будущей профессии», — сказал губернатор Руслан Кухарук.

Членом молодежного правительства могут стать югорчане 18—35 лет. Кандидатам необходимо подготовить заявку, резюме и написать в эссе о мотивах выдвижения. Также будущим членам правительства нужно подготовить предложения по развитию различных отраслей. Работать они будут на общественных началах по ряду направлений: физкультура, образование, здравоохранение и другие.

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В ХМАО будет создано молодежное правительство — совещательно-консультативный орган, в который войдут 13 департаментов. Об этом сообщается на официальном сайте госорганов. «Запрос был относительно того, чтобы в органах региональной власти создавались институты, позволяющие активной молодежи проявить себя, быть полезными, направлять инициативы, которые могут быть поддержаны. Возможно, для кого-то это станет первым шагом в будущей профессии», — сказал губернатор Руслан Кухарук. Членом молодежного правительства могут стать югорчане 18—35 лет. Кандидатам необходимо подготовить заявку, резюме и написать в эссе о мотивах выдвижения. Также будущим членам правительства нужно подготовить предложения по развитию различных отраслей. Работать они будут на общественных началах по ряду направлений: физкультура, образование, здравоохранение и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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