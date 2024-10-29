После падения цен вновь начали дорожать квартиры-студии в Челябинске. Инфографика

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В городе студии в среднем продаются по 88 тысяч рублей за "квадрат"
В городе студии в среднем продаются по 88 тысяч рублей за "квадрат" Фото:

В Челябинске с 26 сентября по 24 октября квартиры-студии на вторичном рынке подорожали до 88 тысяч рублей за квадратный метр. Цены на студии с середины августа до конца сентября, напротив, снизились на 13%, с 98 до 87 тысяч рублей за «квадрат». Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 26 сентября по 24 октября квартиры-студии выросли в цене на 2%, до 88 тысяч рублей за квадратный метр. Рост можно назвать небольшим, поскольку цены на подобную недвижимость снижались с середины августа. Тогда они упали на 13%, с 98 до 87 тысяч рублей за „квадрат“», — сообщается на сайте «Restate».

По данным агентства недвижимости «Этажи», в Челябинске на вторичном рынке в октябре продается больше всего студий и однокомнатных квартир. Их доля составляет 46%. Всего в городе на продажу выставлено более 500 небольших квартир. Затем идет двухкомнатное жилье, объем предложения составляет 423 квартиры (38,8%). Количество трехкомнатных квартир составило 143 квартиры (13,1%).

в Челябинске подорожали квартиры-студии до 88 тысяч рублей за квадратный метр
в Челябинске подорожали квартиры-студии до 88 тысяч рублей за квадратный метр
Фото:

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В Челябинске с 26 сентября по 24 октября квартиры-студии на вторичном рынке подорожали до 88 тысяч рублей за квадратный метр. Цены на студии с середины августа до конца сентября, напротив, снизились на 13%, с 98 до 87 тысяч рублей за «квадрат». Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 26 сентября по 24 октября квартиры-студии выросли в цене на 2%, до 88 тысяч рублей за квадратный метр. Рост можно назвать небольшим, поскольку цены на подобную недвижимость снижались с середины августа. Тогда они упали на 13%, с 98 до 87 тысяч рублей за „квадрат“», — сообщается на сайте «Restate». По данным агентства недвижимости «Этажи», в Челябинске на вторичном рынке в октябре продается больше всего студий и однокомнатных квартир. Их доля составляет 46%. Всего в городе на продажу выставлено более 500 небольших квартир. Затем идет двухкомнатное жилье, объем предложения составляет 423 квартиры (38,8%). Количество трехкомнатных квартир составило 143 квартиры (13,1%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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