В Челябинске с 26 сентября по 24 октября квартиры-студии на вторичном рынке подорожали до 88 тысяч рублей за квадратный метр. Цены на студии с середины августа до конца сентября, напротив, снизились на 13%, с 98 до 87 тысяч рублей за «квадрат». Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 26 сентября по 24 октября квартиры-студии выросли в цене на 2%, до 88 тысяч рублей за квадратный метр. Рост можно назвать небольшим, поскольку цены на подобную недвижимость снижались с середины августа. Тогда они упали на 13%, с 98 до 87 тысяч рублей за „квадрат“», — сообщается на сайте «Restate».
По данным агентства недвижимости «Этажи», в Челябинске на вторичном рынке в октябре продается больше всего студий и однокомнатных квартир. Их доля составляет 46%. Всего в городе на продажу выставлено более 500 небольших квартир. Затем идет двухкомнатное жилье, объем предложения составляет 423 квартиры (38,8%). Количество трехкомнатных квартир составило 143 квартиры (13,1%).
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