Трое челябинцев осуждены за двойное убийство 23-летней давности

29 октября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Пьяные мужчины учинили расправу над матерью и детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Троицкий городской суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство трем мужчинам, которые совершили преступление в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Троицкий горсуд приговорил старшего брата к 16 годам колонии строгого режима, младшего к 15 годам заключения. Третьему сообщнику суд назначил наказание в виде восьми лет исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда. Речь идет об убийстве матери и ребенка, а также покушении на убийство еще трех детей в частном доме по улице Герцена. В судебном заседании было установлено, что в ноябре 2001 года трое пьяных мужчин, которым на тот момент было 20, 18 и 17 лет, с ножом и топором залезли в дом и начали срывать антенну. На шум вышла женщина, ее зарубили топором. На веранде они встретили мальчика, который звал маму, не пощадили и его. «После того, как они вынесли из дома телевизор, аудио- и видеомагнитофоны, обнаружили в комнате троих спящих детей. Решив скрыть следы преступления, нападавшие подожгли вещи, предварительно перенеся тела убитых в дом, и подперли дверь ломиком», — уточнили в пресс-службе суда. Старший ребенок, 11-летний мальчик, проснулся от запаха дыма и увидел маму и брата, лежащими в крови на кухонном полу. Вокруг горели вещи, выйти из дома через дверь не удавалось. Мальчик бросил горящие вещи в печь, разбудил младшую сестру и гостившую у них девочку, дети сумели выбраться через окно без стекла, зашитого пленкой. Подсудимые вину в содеянном не признали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Троицкий городской суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство трем мужчинам, которые совершили преступление в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Троицкий горсуд приговорил старшего брата к 16 годам колонии строгого режима, младшего к 15 годам заключения. Третьему сообщнику суд назначил наказание в виде восьми лет исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда. Речь идет об убийстве матери и ребенка, а также покушении на убийство еще трех детей в частном доме по улице Герцена. В судебном заседании было установлено, что в ноябре 2001 года трое пьяных мужчин, которым на тот момент было 20, 18 и 17 лет, с ножом и топором залезли в дом и начали срывать антенну. На шум вышла женщина, ее зарубили топором. На веранде они встретили мальчика, который звал маму, не пощадили и его. «После того, как они вынесли из дома телевизор, аудио- и видеомагнитофоны, обнаружили в комнате троих спящих детей. Решив скрыть следы преступления, нападавшие подожгли вещи, предварительно перенеся тела убитых в дом, и подперли дверь ломиком», — уточнили в пресс-службе суда. Старший ребенок, 11-летний мальчик, проснулся от запаха дыма и увидел маму и брата, лежащими в крови на кухонном полу. Вокруг горели вещи, выйти из дома через дверь не удавалось. Мальчик бросил горящие вещи в печь, разбудил младшую сестру и гостившую у них девочку, дети сумели выбраться через окно без стекла, зашитого пленкой. Подсудимые вину в содеянном не признали.