«ВСУ разбудили ненависть»: в Совфеде дали понять, что будет с Киевом после атаки по Чечне

Карасин: после удара по Чечне Украина столкнется с последствиями своего хамства
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Карасин заявил, что атака ВСУ на Чечню отзовется им на долгое время
Карасин заявил, что атака ВСУ на Чечню отзовется им на долгое время Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Совфеде РФ заявили о последствиях для Киева после атаки ВСУ на территорию Российского университета спецназа имени Путина (РУС) в Чечне. Сенатор Григорий Карасин отметил, что удар разбудил ненависть на Кавказе и Украине придется долго «собирать плоды хамства».

«В данном случае они разбудили ненависть на Кавказе. Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — передает слова Карасина «Лента.ру». Он подчеркнул, что Россия ответит на атаку так, как это делала раньше, и выразил намерение «давить волю неонацистов».

Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне, вызвав пожар на крыше, но без пострадавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о работе следователей для выяснения обстоятельств. Подробности инцидента в материале URA.RU.

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В Совфеде РФ заявили о последствиях для Киева после атаки ВСУ на территорию Российского университета спецназа имени Путина (РУС) в Чечне. Сенатор Григорий Карасин отметил, что удар разбудил ненависть на Кавказе и Украине придется долго «собирать плоды хамства». «В данном случае они разбудили ненависть на Кавказе. Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — передает слова Карасина «Лента.ру». Он подчеркнул, что Россия ответит на атаку так, как это делала раньше, и выразил намерение «давить волю неонацистов». Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне, вызвав пожар на крыше, но без пострадавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о работе следователей для выяснения обстоятельств. Подробности инцидента в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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