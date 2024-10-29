«ВСУ разбудили ненависть»: в Совфеде дали понять, что будет с Киевом после атаки по Чечне

В Совфеде РФ заявили о последствиях для Киева после атаки ВСУ на территорию Российского университета спецназа имени Путина (РУС) в Чечне. Сенатор Григорий Карасин отметил, что удар разбудил ненависть на Кавказе и Украине придется долго «собирать плоды хамства».
«В данном случае они разбудили ненависть на Кавказе. Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — передает слова Карасина «Лента.ру». Он подчеркнул, что Россия ответит на атаку так, как это делала раньше, и выразил намерение «давить волю неонацистов».
Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне, вызвав пожар на крыше, но без пострадавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о работе следователей для выяснения обстоятельств. Подробности инцидента в материале URA.RU.
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