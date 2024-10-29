Картаполов раскрыл, как беспилотник ВСУ смог атаковать Чечню

Картаполов: БПЛА, атаковавший Чечню, был запущен по нейтральным водам
© Служба новостей «URA.RU»
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Картаполов заявил, что беспилотник, атаковавший Чечню, был запущен по водам Черного моря
Картаполов заявил, что беспилотник, атаковавший Чечню, был запущен по водам Черного моря Фото:

Беспилотник, который атаковал Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Чечне, вероятно, пролетел над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

«Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — заявил Картаполов в разговоре с Shot.

Он также заявил о необходимости провести дополнительное расследование для установления точной модели беспилотника и его происхождения. По словам Картаполова, следует найти остатки БПЛА и разобраться с его моделью, прежде чем делать окончательные выводы.

Ранее произошло нападение на Российский университет спецназа, расположенный в городе Гудермесе в Чечне. Атака была осуществлена с помощью неопознанного беспилотного летательного аппарата, передает «Национальная служба новостей». В результате инцидента произошло возгорание кровли учебного заведения, жертв и пострадавших нет. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, сообщил, что на месте происшествия уже работают следователи, цель которых — выявить личности, стоящие за этим нападением. 

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Беспилотник, который атаковал Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Чечне, вероятно, пролетел над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. «Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — заявил Картаполов в разговоре с Shot. Он также заявил о необходимости провести дополнительное расследование для установления точной модели беспилотника и его происхождения. По словам Картаполова, следует найти остатки БПЛА и разобраться с его моделью, прежде чем делать окончательные выводы. Ранее произошло нападение на Российский университет спецназа, расположенный в городе Гудермесе в Чечне. Атака была осуществлена с помощью неопознанного беспилотного летательного аппарата, передает «Национальная служба новостей». В результате инцидента произошло возгорание кровли учебного заведения, жертв и пострадавших нет. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, сообщил, что на месте происшествия уже работают следователи, цель которых — выявить личности, стоящие за этим нападением. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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